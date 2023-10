„De trei ani le spun lui MM și lui Pintilii!” Gigi Becali, relaxat după remiză! Ce îl nemulțumește pe patronul FCSB: „Pentru ce?!”

Vicecampioana a condus cu 2-0 la Ploiești în duelul de pe „Ilie Oană”, însă s-a văzut egalată cu golul marcat de Gicu Grozav din penalty, în prelungiri. FCSB a bifat astfel a doua remiză consecutivă, însă păstrează un avans de patru puncte în clasament. Gigi Becali și-a mitraliat jucătorii, pe rând, însă nu s-a arătat deloc îngrijorat de rezultat.

„Meciul a fost doar în favoarea noastră, a dat gol dintr-o lovitură și au mai dat un gol cadou făcut. Nu ai de ce să faci 11 metri acolo. Vezi că acolo scrie 31 de puncte, ei nu au jucat încă, poate fi iar o etapă favorabilă, îi bate Farul pe CFR, fac egal Rapid cu Craiova, etapă favorabilă iar.

Emoții nu sunt, când ai 3, 4, 5 puncte în față, nu mai există emoții. Când joci și trebuie să recuperezi sunt emoții, eu vă spun trăirile unui patron, nu știu”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Gigi Becali: „Le spun de trei ani antrenorilor! Le spun lui MM, lui Pintilii!”

În ciuda faptului că rezultatul nu l-a nemulțumit, Gigi Becali și-a exprimat frustrarea față de abordarea antrenorilor, care nu au închis jocul la 2-0. Finanțatorul a declarat că le transmite deja oficialilor clubului său de mai bine de trei ani că la un astfel de avantaj ar trebui ca echipa să țină de avantaj și să nu se mai riște.

„Când mingea e la tine și deții controlul la fotbal nu ai de ce să ai emoții. Eu le spun de multe ori, de trei ani, dacă aveți 2-0, cum a mai fost la ei, dar le spuneam, le spun la telefon lui MM, lui Pintilii. Dacă am 2-0 și e minutul 70, pentru ce mai vreau 3-0, ce la 2-0 nu e meci câștigat. Dacă am 2-0, ăsta, Lixandru pentru ce dai tu minge lungă la 2-0? Cum să dai minge lungă când ai 2-0, dai la portar mingea, de ce minge lungă, să o dau la adversar? De bancă, de antrenor, nu am fost să vorbesc cu ei, nu fac eu antrenamentul.

Dacă am 2-0, trebuie să știi, miuță, dacă pot să îl dau pe al 3-lea, îl dau, dacă nu, miuță. Minge tare, Djokovic primește și dă în aut, de ce? Primesc mingea, o țin, mă distrez cu ea, de ce deviere din prima? Spuneam un lider, Olaru e fotbalist că e fotbalist, dar dacă el e căpitan, el trebuie să dirijeze jocul, să vină ca Modric să dea pase, e o chestiune de experiență și trebuie întrebate de antrenor.

De ce să fii îngrijorat când ai 4 puncte distanță de locul 2. Am jucat cu Petrolul, care a bătut Craiova acasă, am jucat cu o echipă care joacă fotbal cât de cât.

Ce trebuia să facă el 11 metri ăsta aici? Pentru ce să sari, nu ai de ce, era ultima fază. Avem 4 puncte avans, nu am avut niciun fel de problemă, ei joacă între ei”, a adăugat finanțatorul FCSB.

În urma acestui rezultat, FCSB a ajuns la 31 de puncte și va rămâne lider și după această etapă, dar poate pierde avansul de trei puncte față de CFR Cluj, care va evolua în această etapă cu Farul Constanța.

Petrolul rămâne pe locul șase, cu 20 de puncte, la egalitate cu Hermannstadt și Farul Constanța. În următoarea etapă, ploieștenii vor juca pe terenul lui Sepsi OSK, iar FCSB se va pregăti pentru derby-ul cu Rapid, de pe Arena Națională.