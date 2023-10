Acum chiar l-a enervat Dawa pe Gigi Becali! Ce s-a întâmplat când patronul de la FCSB a intervenit în direct la TV

Camerunezul a avut o intrare dură în prima repriză asupra lui Sergiu Hanca, iar jucătorul Petrolului a fost înlocuit cu Zoran Petrovic. Pentru că Dawa a primit galben - deși se impunea roșu, așa cum a susținut Ion Crăciunescu -, patronul de la FCSB, Gigi Becali, a transmis ca stoperul să fie schimbat imediat.

Charalambous și Pintilii au acționat imediat și Mihai Lixandru a intrat pe teren în locul fotbalistului transferat de la FC Botoșani.

La finele partidei, Becali a intrat în direct la TV și l-a făcut praf pe Joyskim Dawa, care a făcut cuplu în defensivă cu sud-africanul Syiabonga Ngezana.

FCSB a remizat sâmbătă, scor 2-2 în deplasare, cu Petrolul, la finele unui meci în care elevii lui Elias Charalambous au condus cu 2-0.

Becali a recunoscut că face schimbările. "De aia l-am și schimbat pe Dawa. Merita roșu"

"Aici e roșu, Dawa clar, de aia l-am și schimbat. Eu dacă eram arbitru, îmi spunea la pauză cineva, îi dădeam al doilea galben, să îi dau roșu, să fac dreptate.

Ce a fost la gura lui (n.r. că s-a enervat când a fost schimbat)? El o fi fost la gura lui, dar Hanca v-a spus și are dreptate, păi, ce facem, mă? Facem fotbal sau ne rupem picioarele? Ce riscant, nu se poate așa intrare, cum să intri? Are o mică scuză, dar nu are, că a atins mingea, dar dacă atingi mingea îi rupi capul omului? Ca intrarea ăluia cu Rapid cu noi. Cum să intri așa? Păi, ce faci, mă? După îți dai seama, mă gândesc ce aș fi făcut eu, de aia l-am scos. Dacă vedeam asta, spuneam la pauză să fac dreptatea, îi dau al doilea galben.

Petrescu a arbitrat foarte bine, doar că el nu a văzut", a declarat Becali, imediat după meci, la televiziunea Digisport.

În urma acestui rezultat, FCSB a ajuns la 31 de puncte și va rămâne lider și după această etapă, dar poate pierde avansul de trei puncte față de CFR Cluj, care va evolua în această etapă cu Farul Constanța.

Petrolul rămâne pe locul șase, cu 20 de puncte, la egalitate cu Hermannstadt și Farul Constanța. În următoarea etapă, ploieștenii vor juca pe terenul lui Sepsi OSK, iar FCSB se va pregăti pentru derby-ul cu Rapid, de pe Arena Națională.