"Acesta este Giorgi, are 83 de ani și își apără țara!" O personalitate a sportului ucrainean, prezentată de Octavian Morariu

Personalitățile din sportul ucrainean nu fac pasul în spate în contextul războiului declanșat de Rusia.

Foști sportivi care au participat la Jocurile Olimpice, conducători sau fotbaliști, cum e cazul lui Vladimir Bessonov, fost adversar al României la Coppa del Mondo, au trecut la arme și își apără țara.

Și românii care au conexiuni cu sportivii din Ucraina împărtășesc din poveștile lor. A făcut-o Virgil Stănescu, pe Instagram, sau alți fotbaliști, acum a venit rândul lui Octavian Morariu, fost șef al COSR, actual președinte al forului european al sportului cu mingea ovală.

This is Giorgi Dzhangirian, former President of the Ukrainian Rugby Union, 83 years old, defending his country. ???????? ???? #Respect #RugbyEurope

Photo: Sokil Rugby Club Lviv pic.twitter.com/4Muk9L1ysB