Reușesc câinii inimaginabilul? Pariu pentru Dinamo București – FC U Craiova 1948 (P)

Dinamo, încă în viață

Sezonul actual al Ligii 1 urmează rândurile unui scenariu puțin plauzibil. În rolul eroului de acțiune, care este la un pas de moarte, lovit din toate părțile, însă care reușește printr-un miracol să se salveze, este Dinamo București.

O echipă care nu putea învinge aproape pe nimeni, care are cea mai slabă defensivă din istoria clubului, care era sufocată de probleme financiare, retrogradează, nu?

Nu! Deoarece, au existat unele miracole. Miracolul Academica Clinceni și minunea Gaz Metan Mediaș, cluburi care nu au putut să reziste financiar un sezon întreg, astfel au “picat” deja în liga secundă.

“Câinii” respiră, iar un forcing pe final de play-out poate să însemne salvarea directă! Lucru ficțional acum câteva săptămâni.

Distanța până la Mioveni și Chindia Târgoviște este de doar 6 puncte, posibil de recuperat în cele 6 etape rămase.

Pentru Dinamo, urmează două partide extrem de importante, aceasta cu FC U Craiova 1948, iar apoi deplasarea de la Mioveni. Dacă se va impune în ambele, Dinamo probabil va rămâne în prima ligă.

Forma este în creștere.

Trupa lui Uhrin a remizat cu noroc cu Sepsi, 0-0, iar, după pauza internațională, a trecut de Chindia, 2-0. Inclusiv acest succes a venit învăluit de șansă. Însă, faptul că bucureștenii au reușit să reziste în prima parte, iar apoi să profite de ocaziile avute, indică o motivație și dorință de supraviețuire.

Lotul arată destul de bine, în iarnă venind fotbaliști de la CFR Cluj, Universitatea Craiova și un grup întreg de la Gaz Metan. Așadar, viitorul poate să sune optimist.

FC U Craiova 1948, lipsită de griji

Craiova ocupă locul 5 în play-out, fiind la 9 puncte peste Dinamo. În aceste condiții, retrogradarea este aproape imposibilă, mai ales că etapa viitoare urmează o victorie garantată cu Academica.

FC U nu joacă un fotbal ieșit din comun, însă se vede o îmbunătățire categorică dacă ne raportăm la startul sezonului.

După o sarabandă de schimbări de antrenori, Nicolo Napoli pare soluția câștigătoare, jocul oltenilor fiind destul de ofensiv și încrezător.

Etapa trecută au reușit un 1-1 acasă cu Mioveni, rezultat în aparență negativ, însă, în contextul dat, pozitiv.

Fiindcă, oltenii au jucat în inferioritate numerică încă din minutul 8, când Diallo a fost eliminat. Acesta este suspendat astăzi.

Golul egalizator a venit în minutul 88, așadar Craiova se poate declara mulțumită. În plus, moralul ar trebui să fie unul ridicat, venind după o serie bună, cu o singură înfrângere în ultimele 7 etape.

Dinamo are nevoie de victorie. Un egal nu îi ajută aproape deloc, așadar abordarea va fi una ofensivă. Forma este foarte bună, iar victoria 2-0 de la Chindia a readus speranțele în “Ștefan cel Mare”. Craiova este relaxată, nu are un obiectiv clar, însă va căuta victoria. Napoli în general are o filosofie ofensivă, așadar nu ar fi surprinzător dacă oltenii ar marca.

Pariul merge pe ideea unui meci deschis. “Peste 2 goluri handicap asiatic” are o cotă de 1.90, excelentă având în vedere contextul dat.

Newcastle United – Wolverhampton Wanderers

Newcastle United a avut o perioadă excepțională, de 9 etape consecutive fără înfrângere. Datorită acesteia a urcat vertiginos în clasament, momentan ocupând locul 15.

Distanța până la primul loc retrogradabil este de 9 puncte, așadar “coțofenele” pot sta relativ liniștite.

Problema este forma de moment.

După acea serie de vis, probabil inspirată și de noul patronat, Newcastle a suferit o cădere. Ultimele trei partide au însemnat trei înfrângeri, unele nemeritate.

De exemplu, la Chelsea (0-1), Newcastle a fost echipa mai bună, a avut ocazii mai mari de gol, putând să primească inclusiv un penalty. Golul lui Havertz venit pe final a fost injust, iar punctele au rămas pe “Stamford Bridge”.

Apoi, la Everton, Newcastle a fost echipa net mai bună, a dominat la toate capitolele (17-9 șuturi, 62% posesie), însă nu a reușit să concretizeze șansele.

Duminica trecută, acel 1-5 de la Tottenham nu lasă loc de comentarii.

Lipsesc Callum Wilson, Isaac Hayden, Kieran Trippier și Jamal Lewis.

Echipa de start probabilă a celor de la Newcastle United: Dubravka; Krafth, Schar, Burn, Targett; Guimaraes, Shelvey, Joelinton; Murphy, Wood, Saint-Maximin

Wolverhampton ocupă locul 8, fără să aibă vreo grijă legată de retrogradare și fără prea mari speranțe la o poziție de cupe europene. “Lupii” joacă astfel fără presiune, încercând să mai urce în clasament, ținând cont că orice avansare înseamnă zeci de milioane de euro.

Forma de moment este bună. În ultimele 4 etape a suferit doar o înfrângere, 2-3 cu Leeds, în rest, victorii pe linie.

Oponentele nu au fost impresionante.

Weekendul trecut au câștigat 2-1 cu Aston Villa, meci foarte echilibrat, deși Wolves a părut mult mai creativă în fața porții.

Lipsesc Raul Jimenez și Ruben Neves.

Echipa de start probabilă a celor de la Wolverhampton: Să; Boly, Coady, Kilman; Jonny, Dendoncker, Moutinho, Marcal; Podence, F Silva, Trincao

Consider că Newcastle va întrerupe această serie de înfrângeri. Este o echipă foarte solidă, transferurile din iarnă au fost reușite, iar Howe pare antrenorul potrivit.

Peste 1x avem o cotă de 1.40, potrivită pentru un combo. Newcastle DNB primește o cotă de 1.72, acesta fiind pontul zilei de vineri.





Decizia ONJN NR. 1773/29.09.2017