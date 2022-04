Oltenii visează la titlu. Pariu în cotă 2.45 pentru Farul Constanța vs. Universitatea Craiova (P)

Craiova încântă, vine după o victorie incredibilă și speră la titlu! Vedem un meci spectaculos?

Farul luptă pentru locul 4

Farul Constanța ocupă poziția a 5-a în play-off, la 8 puncte sub adversarii de astăzi. Așadar, în mod realist, trupa lui Hagi nu poate să spere la podium, etapele rămase fiind din ce în ce mai puține (6).

Totuși, echipa pare motivată. După un start ratat, acel controversat 0-2 la FCSB, a urmat un meci bun cu CFR (0-0) și o înfrângere nemeritată la Voluntari (0-1).

Primul gol din play-off a fost marcat etapa trecută la FC Argeș, odată cu acesta venind și prima victorie (2-0).

Farul este, în general, o echipă mult mai bună pe teren propriu decât în deplasare. Acest lucru s-a văzut în repetate rânduri, inclusiv în meciul direct cu oltenii din campionatul regulat.

Scorul de 1-0 nu reflectă realitatea, deoarece Universitatea a controlat autoritar prima parte a partidei. Însă, Farul a rezistat, iar pe final de meci a preluat controlul, marcând în minutul 77 prin Petre.

Dacă ne uităm la clasament, putem considera că Farul va pierde clar duelul motivațional. Însă, Hagi știe să-și monteze echipa și dorește să câștige orice meci, aceasta fiind mentalitatea sa.

În aceste condiții, Farul va lupta, un rezultat pozitiv nefiind exclus.

Universitatea Craiova, formația momentului

Universitatea este cea mai bună echipă din 2022, în acest an având un parcurs prodigios. Cifrele spun totul: Craiova are 10 victorii în cele 13 partide disputate, fiind învinsă doar la Sepsi (1-3) și la Voluntari (1-3). În rest, o serie de spectacole oferite de Ivan & co.

Oltenii au câștigat 3-0 cu Mioveni, 3-0 cu Argeș sau 1-0 cu Farul (meci pe Oblemenco, chiar în ultima etapă a campionatului regulat).

Însă, adevăratele demonstrații de forță au venit în ultimele săptămâni. “Juveții” s-au impus 2-0 în deplasarea de la FCSB și 3-2 acasă cu CFR Cluj, practic blocând ambele rivale în lupta pentru titlu.

Ambele victorii au fost norocoase, însă, în același timp, meritate.

Craiova a fost dominată clar la FCSB, însă a dovedit o organizare de joc exemplară și a profitat pragmatic de șansele apărute.

Cu CFR, Craiova a fost la un moment dat condusă 2-1, însă a reușit să pună o presiune din ce în ce mai constrictoare. Markovic (’69) și Rogulic (’96) au adus o victorie entuziasmantă, care poartă Craiova spre iluzia titlului.

Primul loc este încă departe, distanța până la CFR fiind de 9 puncte. Însă, în cazul posibil în care Cluj pierde mâine cu FCSB, distanța se poate reduce considerabil.

Chiar și dacă nu va ajunge lider, Craiova poate să spere la locul secund, FCSB fiind la 4 puncte, ușor de recuperat.

Până la asemenea vise, oltenii trebuie să câștige astăzi. Reghecampf are misiunea dificilă să își aducă elevii cu picioarele pe pământ, deoarece această serie poate să genereze o relaxare sau o atitudine arogantă.

În campionat, Craiova a dominat însă a plecat învinsă, 0-1. Și-a luat revanșa pe Oblemenco, un 1-0 în care Farul nu a contat.

Acum, consider că vom vedea o partidă mai spectaculoasă. Universitatea dorește toate cele 3 puncte, orice ale rezultat fiind un eșec, în timp ce Constanța vrea să își continue forma bună arătată la Argeș.

Pentru un pariu îndrăzneț, “peste 2.5 goluri”, primim o cotă uriașă de 2.45.

Dacă doriți să reduceți riscul, “peste 1.5 goluri” are o cotă de 1.52, potrivită pentru un combo. Acesta este pontul zilei de sâmbătă în Liga 1.

Manchester United – Norwich, partidă dezechilibrată?

Manchester United este dezamăgirea sezonului din Premier League, fiind o reminiscență a trupei care domina Anglia și chiar Europa.

Poziția ocupată momentan, 7, este pe deplin meritată și scoate în evidență cea mai importantă caracteristică a trupei lui Rangnik: mediocritatea.

“Diavolii roșii” nu impresionează la niciun capitol și nu domină pe nimeni. Rezultatele pozitive sunt rare și sunt fortuite, în general obținute prin execuții individuale și prin paradele lui De Gea.

Singura veste bună este că United a ajuns la un acord cu antrenorul celor de la Ajax, Ten Hag. Acesta o să sosească în vară, având rolul de a schimba lotul din temelii.

Până atunci, Manchester suferă. Top 4 este încă accesibil, însă parcursul trebuie să fie perfect.

Marți seară urmează o deplasare la Liverpool, așadar este greu de crezut că Ronaldo & co pot să obțină prea multe puncte.

Forma este foarte modestă, în ultima etapă United cedând 0-1 la Everton, echipă care se luptă pentru evitarea retrogradării. Meciul a fost echilibrat, de o calitate foarte proastă.

Norwich este aproape retrogradată, ocupând ultimul loc în Premier League și având de recuperat 7 puncte până la o potențială salvare.

“Canarii” joacă foarte modest, au doar 5 victorii în 31 de etape și cel mai slab atac din ligă: doar 20 de goluri marcate.

Etapa trecută au câștigat duelul suferinței, 2-0 cu Burnley, însă, înainte de acesta, aveau 9 meciuri fără succes.

În deplasare, echipa pare inofensivă: are doar 2 victorii și doar 8 goluri marcate.

Manchester este cadaverică, însă chiar și în aceste condiții este mare favorită. Pentru United -1.5, adică o victorie a gazdelor la minim 2 goluri diferență, primim o cotă de 1.75.

