Cormoran britanic, caut glorie europeană! Avancronică, echipe de start și pariuri pentru Inter Milano – Liverpool! (P)

Pariurile de astăzi sunt preluate din oferta Superbet pariuri sportive!

Ce scoate Inzaghi din joben?

Internazionale Milano este unul dintre cele mai importante nume din istoria Italiei, campioana en-titre din Serie A. Așadar, sub nicio formă, această echipă nu poate să fie subestimată în cupele europene.

Valoarea ei s-a văzut în grupe. Deși a terminat pe locul secund și a pierdut ambele partide contra celor de la Real Madrid, de fiecare dată a jucat de la egal la egal cu aceștia.

Mai mult, meciul de pe Meazza a fost dominat pe gazde, care puteau chiar să se impună.

Pe plan intern, “nerazzurri” au pierdut șefia, fiind la un punct sub cei de la AC Milan, însă având și un meci mai puțin.

Astfel, Inter rămâne o principală candidată la titlu.

Forma este slabă în aparență, gazdele venind după 1-2 cu Milan și 1-1 sâmbătă la Napoli.

Însă, în ambele partide, Inter a dominat, a avut ocazii, putând să obțină chiar 6 puncte.

Cea mai mare problemă în vederea meciului de astăzi o reprezintă absența lui Barella, suspendat. Acesta este pionul principal de la centrul terenului, iar fără el, Inter e posibil să sufere la capitolul organizare.

Echipa de start probabilă a celor de la Inter Milano: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez

Liverpool, favorită la trofeu?

Liverpool este o forță pe plan mondial, o echipă care, an de an, are ca obiectiv câștigarea Champions League.

În Premier League, socotelile par (din păcate) încheiate, trupa lui Klopp având 9 puncte sub City, însă și un meci în minus.

În aceste condiții, Liga Campionilor devine principala țintă.

Liverpool, în general, joacă foarte bine în această competiție, având finală în 2018 și titlu în 2019.

În acest sezon, “cormoranii” s-au descurcat incredibil în grupe, obținând 6 victorii din 6 posibile, deși toate meciurile au fost dificile.

Au jucat chiar pe acest stadion, cu AC Milan, partidă în care s-au impus 2-1, deși erau deja calificați. Acesta poate să fie un semn, indicând diferența dintre Liverpool și trupele italiene.

Forma oaspeților este foarte bună, având 9 meciuri consecutive fără eșec.

Iar veștile bune continuă: Salah și Mane au revenit de la Cupa Africii, ambii jucând foarte bine tot sezonul.

Lipsește Origi.

Echipa de start probabilă a celor de la Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Mane

Meciul nu este simplu pentru Liverpool, deși este cotată drept favorită. Cred că vom vedea o dispută echilibrată și tensionată, în care ambele echipe vor încerca să preia inițiativa.

Liverpool este, în general, o forță pe teren propriu, însă în acest an a arătat excelent și pe stadioane adverse. Consider că Inter va marca maxim 1 gol, cota pentru acest lucru (under 1.5 goluri) fiind de 1.50.

Red Bull Salzburg – Bayern Munchen, 2 solist?

Red Bull Salzburg a impresionat în această ediție de Champions League. Austriecii au terminat pe locul secund o grupă dificilă, sub Lille, însă cu 4 puncte peste Sevilla.

Salzburg este o echipă foarte ofensivă și spectaculoasă. În campionatul intern este lider autoritar, pierzând doar un meci în 19 etape și marcând nu mai puțin de 44 de goluri.

Astfel, inclusiv astăzi, cred că o să atace, aceasta fiind filosofia lor, singura realitate pe care o cunosc.

Echipa de start probabilă a celor de la RB Salzburg : Kohn; Kristensen, Solet, Wober, Ulmer; Camara; Capaldo, Aaronson, Seiwald; Okafor, Adeyemi

Bayern Munich este una dintre marile favorite la câștigarea Ligii Campionilor. Bavarezii sunt o mașinărie care rar se defectează, venind totuși după un eșec umilitor: 2-4 la Bochum.

Chiar și așa, campionatul este la discreția lor, având 6 puncte peste Borussia Dortmund.

Obiectivul este clar trofeul Champions League, orice alt rezultat fiind considerat un eșec. În grupe, și-au călcat în picioare oponentele, terminând cu maxim de puncte, 18, și cu un golaveraj uluitor: 22:3.

Ca o exemplificare a forței lor, germanii au învins pe Barcelona 3-0 în tur, 3-0 în retur.

Lipsesc Neuer, Davis și Goretzka.

Echipa de start probabilă a celor de la Bayern Munchen : Ulreich; Pavard, Sule, Upamecano, Hernandez; Tolisso, Kimmich; Gnabry, Muller, Sane; Lewandowski

Ambele echipe vor căuta victoria. Evident, Bayern este uriașă favorită, însă apărarea a arătat mari probleme cu Bochum.

Ultimele trei meciuri ale bavarezilor s-au încheiat cu minim 5 goluri, așadar cred că și acum putem avea un “over” mare.

"Peste 2.5 goluri" este pariul de bază recomandat, la o cotă de 1.44. Acesta poate să fie jucat într-un combo precum Cota 2 de pe PariuriX. Pentru o cotă mai mare, puteți încerca un handicap asiatic, over 3.

Decizia ONJN NR. 1773/29.09.2017