Avancronică, echipe de start și ponturi pariuri pentru Atletico Madrid – Manchester United, duel de foc în Champions League (P)

Două echipe aflate în mare suferință, Atletico Madrid și Manchester United, se întâlnesc într-o partidă care poate însemna salvarea sezonului. Fanii celor învinși vor aștepta încă un an pentru un trofeu, pe plan intern situația amândurora fiind critică.

Atletico, umbra campioanei din sezonul trecut.

Atletico Madrid este campioana en-titre din La Liga. Această titulatură este importantă din punct de vedere al palmaresului, al orgoliului suporterilor, însă este irelevantă în momentul actual.

Trupa lui Simeone se mai aseamănă doar tangențial cu cea care ridica titlul intern. Evident, în principal sunt aceiași jucători și același antrenor.

Însă, dinamica echipei, jocul practicat, încrederea în sine, inspirația în momentele cheie, toate par schimbate. În rău.

Atletico este pe 5 în campionat, având șanse să prindă un loc de Liga Campionilor, fiind la egalitate cu Barcelona, ocupanta locului 4.

Însă, dacă ne raportăm la joc, probabilitatea să o vedem pe Madrid și anul viitor în această competiție este mică.

Victoria din weekend, 3-0 la Osasuna, este o gură de aer. Insuficientă.

Înainte de aceasta, Atletico pierduse 2-4 la Barcelona sau 0-1, chiar acasă, cu Levante, cea mai slabă echipă din La Liga.

Premise teribile în ceea ce privește această dublă manșă.

Echipa de start probabilă a celor de la Atletico Madrid: Oblak; Vrsaljko, Gimenez, Savic, Reinildo; Llorente, Koke, Kondogbia, Correa; Felix, Suarez

Manchester United, favorită în ciuda formei?

Nici Manchester United nu are cu ce să se laude pe plan intern. “Diavolii roșii” sunt pe locul 4 în Premier League, însă mai mult ca sigur vor pierde această poziție, având două meciuri în plus față de Tottenham și 3 față de Arsenal.

De la sosirea lui Rangnick, nimic nu pare că s-a schimbat în bine.

United vine după două victorii consecutive, 2-0 cu Brighton și 4-2 la Leeds, însă jocul a mers mai prost decât în aparență.

Dacă ne raportăm la partida cu Brighton, vedem un echilibru, cel puțin până la eliminarea lui Dunk (’54). Mai mult, Albion a ratat niște ocazii imense în prima repriză, ducând la proteste din partea publicului.

Manchester are însă unele avantaje: vine din cel mai puternic campionat din lume, are un lot incredibil, cu nume precum Cristiano Ronaldo, Sancho, Rashford sau Bruno Fernandes, în plus fiind un brand uriaș.

Puterea pe care o emană numele de “Manchester United” este posibil să se vadă și astăzi, ei fiind, în opinia mea, favoriți în ceea ce privește calificarea.

Lipsește Greenwood, acuzat de violență domestică, în timp ce Cavani este incert.

Echipa de start probabilă a celor de la Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Elanga, Fernandes, Sancho; Ronaldo

Atletico nu ar trebui subestimată, deși jocul lor este pe alocuri groaznic. Însă, Simeone este un antrenor foarte viclean, experimentat, iar Madrid a eliminat-o sezonul trecut pe Liverpool, într-o dublă similară.

Totuși, Manchester United, în ciuda formei slabei, are un lot mult mai puternic.

Pariul merge astfel pe x2, la o cotă de 1.60, care poate să fie jucată single.

Ronaldo marchează foarte des împotriva celor de la Atletico, ei fiind victima lui preferată (a înscris chiar un hattrick pentru Juventus în acel 3-0). Cristiano gol oricând are o cotă de 3.10.

Benfica Lisabona – Ajax Amsterdam, spectacol garantat?

Benfica este una dintre marile echipe din fotbalul european, însă traversează o perioadă problematică. Din cauza acuzațiilor de corupție, inclusiv presupuse meciuri aranjate cu ajutorul arbitrilor, Benfica este posibil să fie chiar retrogradată.

Astfel, situația de acolo nu este tocmai calmă.

Forma este relativ bună, deși campionatul este pierdut, Benfica fiind la 12 puncte sub liderul FC Porto.

Iar etapa trecută, trupa din Lisabona a remizat 2-2 la Boavista, meci modest.

Mai este o variabilă: gazdele au primit gol în ultimele 6 meciuri.

Echipa de start probabilă a celor de la Benfica: Vlachodimos; Lazaro, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Silva, Taarabt, Weigl, Everton; Yaremchuk, Nunez

Ajax a fost surpriza plăcută din grupele Champions League. A câștigat toate cele 6 partide, a avut un golaveraj uluitor de 20:5, și a lăsat mult în urmă echipe precum Sporting și Borussia Dortmund.

Meciurile cu Sporting pot să fie un reper, fiind (în teorie) asemănătoare cu cel de astăzi.

Olandezii s-au impus 5-1 în deplasare și 4-2 pe teren propriu, niște rezultate mai mult decât categorice.

Forma de moment este bună, “lăncierii” venind după 10 victorii consecutive și fiind lider detașat în Eredivisie.

În jumătate dintre aceste succese, au marcat minim 4 goluri.

Echipa de start probabilă a celor de la Ajax: Pasveer; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Blind; Alvarez, Klaassen; Antony, Berghuis, Tadic; Haller

Valoarea echipelor, forma de moment și acel 9-3 (dublă manșă) cu Sporting, duc spre pariul 2 solist, la o cotă de 1.82.

Poate un pronostic și mai sigur este “peste 2.5 goluri”, ambele formații fiind spectaculoase. Cota este 1.72, acesta fiind pontul zilei de miercuri.

