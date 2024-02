Cinci sporturi noi care cresc în popularitate în întreaga lume (P)

Tot mai multe sporturi noi sau reinterpretate atrag un număr semnificativ de jucători și de fani. În continuare sunt menționate doar cinci dintre sporturile care la acest moment sunt în creștere în întreaga lume.

Footgolf - o alternativă distinctivă în lumea sportului

Golful este un sport elegant și adesea destul de costisitor pentru cei care doresc să investească în crose. Terenurile ample pe de altă parte atrag foarte mulți pasionați de mișcare în aer liber. În acest context Footgolf este o adaptare captivantă a jocului tradițional, unde jucătorii renunță la crosele de golf în favoarea propriilor picioare și a unei mingi mai mari. Găurile sunt, de asemenea, mai mari, oferind jocului o notă de inovație. Acest sport nou a stârnit atât de mult entuziasm încât au apărut mai multe cluburi, în întreaga lume, care îl promovează și există chiar și turnee de Footgolf. Un eveniment de referință pentru iubitorii acestui sport este AFGL Tour.

Pickleball - o combinație interesantă pentru jucători

Pickleball, este de asemenea, un sport în plină ascensiune care combină elemente din tenisul de masă, badminton și tenis, creând o experiență de joc captivantă și accesibilă pentru toate vârstele. Echipamentul implică rachete similare celor de tenis de masă, o minge de plastic și un teren asemănător tenisului. Pickleball este foarte în vogă mai ales în America, iar Campionatele Naționale de Pickleball din SUA au contribuit la popularitatea rapidă a acestui sport.

Kabaddi - din nou în atenția jucătorilor

Kabaddi, este un sport de echipă de contact originar din India antică și care păstrează tradiția într-o formă modernă. Cu origini străvechi, jocul s-a răspândit și a devenit sport național în Bangladesh și al doilea cel mai vizionat sport din India după cricket. Partidele de Kabaddi, în care se confruntă câte șapte jucători din două echipe adverse stârnesc pasiuni aprinse. Chiar dacă este mai puțin cunoscut pe platformele de știri sportive sau pariuri acesta are un potențial de creștere foarte mare și a trecut de proba de foc a popularității. Mai ales că acest sport se poate juca în mai multe stiluri, cum ar fi „Punjabi kabaddi” și „stilul standard”, cu echipe de feminin, masculin și chiar mixt.

Cursa cu drone - adrenalină tehnologică pe cer

Odată cu avansarea tehnologică, apar și discipline sportive greu de imaginat în urmă doar cu câteva decenii. Printre acestea cursele cu drone au devenit o atracție impresionantă. Popularizarea dronelor pentru divertisment și accesibilitatea lor i-a făcut pe pasionați să se întreacă în capacități tehnice și abilități de manipulare a acestor aparate de zbor. Cel puțin două evenimente dedicate acestui sport nou, Home Field și Emerald Downs 1s Whoop Race, au prins avânt și interesul este tot mai mare.

eSports - fenomenul în ascensiune fără precedent

De pe această listă, ce poate fi completată cu multe alte discipline interesante nu putea să lipsească eSports. Acesta este fenomenul sportiv cu cea mai rapidă creștere în lume. eSports depășește barierele fizice și se axează pe aspecte tehnice și mentale. Cu premii substanțiale și o accesibilitate crescută la console și computere, industria are un potențial de creștere de miliarde de dolari. Evenimente notorii precum The International 10, Fortnite World Cup, PUBG Global Invitational, League of Legends, FIFA eWorld Cup și F1 eSports au contribuit la popularitatea globală a acestui fenomen, unde se disting la diferite categorii și jucători români, pasionați de gaming.

Sursa foto: pixabay

