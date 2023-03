Ce rol are somnul in recuperarea sportiva? Cum poate acesta sa fie imbunatatit? (P)

In timpul somnului, organismul se regenereaza si sunt eliberati hormoni de crestere, motiv pentru care acesta este atat de necesar mai ales in perioada copilariei, cand corpul depune eforturi pentru a-si sustine cresterea si are nevoie de regenerarea resurselor de energie.

Intr-o situatie similara se afla si sportivii de performanta, care in perioadele de activitate sportiva intensa, indiferent ca este vorba despre antrenamente de pregatire sau de perioadele in care au loc competitiile sportive la care iau parte si pentru care trebuie sa fie in forma maxima. Astfel ca somnul este esential atat pentru sustinerea efortului fizic, dar si pentru partea mentala a sportivilor, care au nevoie de concentrare si atentie.

Cum contribuie somnul la procesul de recuperare a sportivilor?

In timpul somnului au loc doua procese foarte importante pentru activitatea sportiva, dar si pentru viata de zi cu zi a oamenilor. Este vorba despre refacerea corpului si dezvoltarea de noi abilitati, prin sedimentarea informatiilor acumulate in timpul zilei.

In timpul efortului fizic, organismul poate suferi diferite daune, de la consumul de energie si instalarea oboselii, la accidentare. Ori, in timpul somnului au loc procese fiziologice si biochimice, care au rolul de a contribui la refacerea organismului, ca de exemplu, tesuturile se regenereaza, pielea si oasele se repara, iar muschii se formeaza. Tocmai de aceea si durata somnului are tendinta de a fi mai mare, pentru a facilita recuperarea organismului.

De asemenea, este demonstrat deja ca somnul ajuta la consolidarea cunostintelor, motiv pentru care somnul dupa antrenamente, in care sunt invatate si dezvoltate abilitati motorii noi, este foarte important pentru performantele sportive.

Cum poate fi imbunatatita calitatea somnului?

Pentru a ca beneficiile pe care le aduce somnul organismului, in general, si activitatii sportive, in special, este important sa fie de buna calitate si sa dureze atat cat organismul are nevoie. In general se recomanda adultilor un somn de la 7-9 ore, numai ca in cazul sportivilor durata optima de somn poate depasi 9 ore de somn, ajungand chiar si la 12 ore de somn pe noapte.

In ceea ce priveste calitatea, un somn bun si odihnitor este acela in urma caruia oamenii se trezesc cu energie si nu se confrunta cu senzatii de somnolenta pe parcursul zilei. In plus, un somn de calitate este influentat de mai multi factori, de la atmosfera din dormitor, pana la ce saltea folosesti. Prin urmare, exista unele modificari care se pot face in ceea ce priveste stilul de viata si crearea mediului propice pentru un somn odihnitor.

Un prim pas ar fi adoptarea unui stil de viata sanatos. Desi sportivii acorda mare atentie alimentatiei, exista unele alimente care ar trebui sa se evite a fi consumate inainte de somn, deoarece produc balonare sau agitatie, in timp ce altele favorizeaza eliberarea de melatonina, hormonul somnului.

De asemenea, amenajarea dormitorului este si ea importanta, un spatiu organizat si bine izolat fonic, in care sa se mentina o temperatura optima – cea recomandata fiind de 20 de grade Celsius – si sa nu existe surse de lumina albastra – televizor, telefon, calculator – este ideal pentru a usura procesul de adormire si a mentine o calitate buna a somnului.

Salteaua folosita asigura un aport esential pentru un somn bun si odihnitor. Cu cat aceasta este mai veche si mai uzata, cu atat confortul oferit este mai mic, astfel ca si somnul are de suferit. In plus, salteaua acumuleaza, de-a lungul timpului, praf, acarieni si alte particule, care favorizeaza aparitia alergiilor si afectiunilor respiratorii.

Care sunt saltelele potrivite pentru sportivi?

Pe piata exista foarte multe tipuri si modele de saltele, dar nu existe categorii special dedicate sportivilor, ci pot fi folosite de oricine. Cum un tonus fizic si odihna, la fel cum si concentrarea si atentia, trebuie sa fie la cele mai bune cote pentru un sportiv, alegerea saltelei potrivite se face in functie de nevoile pe care acesta le are.

In general, o saltea trebuie sa ofere o buna sustinere a organismului, pentru alinierea corecta a coloanei si distribuirea uniforma a greutatii, un tip de saltea potrivita in acest caz fiind salteaua ortopedica. Totodata, este important ca salteaua sa se poata adapta la forma corpului, pentru o mai buna sustinere, caz in care saltelele din spuma cu memorie se pot dovedi foarte eficiente.

Prin urmare, somnul de calitate are un aport important in procesul de recuperare sportiva, iar alegerea saltelei potrivite va contribui decisiv la obtinerea odihnei necesare sportivilor.