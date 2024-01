Andreea Tonciu a părăsit Survivor All Stars, la finalul unei ediții care a fost lider absolut de audiență!

O primă săptămână cu multe emoții, provocări și probe din ce în ce mai dificile. Survivor All Stars le-a adus deja concurenților dovada că este sezonul suprem și că trebuie să se aștepte la surprize la fiecare pas. Și de această dată, cei de acasă au fost cu ochii pe PRO TV și emisiunea a fost lider absolut de audiență!

Seara a început cu un nou joc, cel pentru recompensă, la capătul căruia tribul câștigător a plecat înapoi în camp cu toate ustensilele necesare pescuitului, o activitate vitală, care le-ar putea aduce noi alimente pe mai departe. Mai hotărâți ca niciodată, Războinicii au luptat cu îndârjire și au reușit o victorie cu 5 la 1.

Cu moralul deja afectat, Faimoșii au avut de trecut un nou hop – primul Consiliu tribal din acest sezon. La votul colectiv, Andreea Tonciu a fost nominalizată pentru a merge la duelul de eliminare, în timp ce TJ Miles a decis ca adversară să-i fie Roxana Nemeș.

”Primul duel eliminatoriu din sezonul All Stars. De aici se întoarce în trib doar una dintre voi”, a anunțat domnul Dan înainte ca Roxana Nemeș și Andreea Tonciu să afle prin ce probă trebuie să treacă pentru a putea merge mai departe în show. Cu multe emoții, cele două Faimoase au dat totul, însă doar Roxana va continua aventura în Survivor All Stars!

”Survivor mi-a schimbat viața, nu am trăit în viața mea ce am trăit aici. Pentru mine este o experiență unică. La mine este greu cu adaptatul pentru că eu am o viață în care fac ce vreau, când vreau, cel mai greu a fost să dorm fără acoperiș și fără un pat. Nu m-am simțit eu. Am început să mă închid în mine și să vorbesc doar cu mine”, a declarat, vizibil emoționată, Andreea Tonciu înainte ca Daniel Pavel să-i stingă flacăra.

Cea de-a treia ediție a sezonului suprem, Survivor All Stars, a fost lider absolut de audiență, în intervalul orar 21:30 – 23:59. În rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV avea 7.3 puncte de rating și 24.9% cotă de piață, față de locul 2 care avea 5.8 puncte de audiență și 20.0% share. De-a lungul difuzării, aproape 1.4 milioane de românii au trăit cu emoție seara în care a avut loc prima eliminare, iar în minutul de maximă audiență, de la 21:47, 1.8 milioane de telespectatori erau pe PRO TV.

Nu ratați, săptămâna viitoare, marți, miercuri și joi, de la ora 21:30, la PRO TV și pe VOYO, noi ediții ale show-ului fenomen Survivor All Stars!