NORVEGIA - ROMANIA 2-2 | "Stiam ce ne asteapta!" Stanciu crede in sansele Romaniei la calificare. Mesaj special pentru Ianis Hagi

Claudiu Keseru a facut dubla si a reusit sa inscrie golul egalizator in minutele de prelungire.

Nicusor Stanciu a fost titular in Norvegia si a fost inlocuit in minutul 76 cu Maxim.

Stanciu l-a felicitat pe Ianis Hagi pentru interventiile sale si pentru faptul ca a venit in centru chiar daca nu acesta era postul sau. Stanciu crede in sansele Romaniei la calificare.

"Stiam ce ne asteapta, erau mai puternici decat noi. Ma bucur ca am revenit asa bine si am luat un punct si cred eu ca in mare parte, Norvegia e scoasa din lupta pentru calificare. Am crezut pana la capat, mereu incercam sa jucam cu atitudine buna, am pregatit meciul bine. Ne bucuram ca ne-a iesit si am reusit sa egalam in ultimul minut.

Cred ca avem sanse de calificare. Pentru Suedia urmeaza un meci cu Spania, daca pierd acolo, avem sanse.

Eu m-am simtit OK, ma bucur ca am reusit sa joc, sa ajut echipa atat cat am putut. Cred ca am facut bine in acest sistem 4-4-2, echipa a aratat bine.

Pentru mine nu conteaza numarul de la echipa nationala, am jucat mijlocas, imi doresc ca mister sa apeleze la mine si sa joc cat mai bine.

Chiar daca Ianis a intrat in banda, el venea in centru sa primeasca mingea. Chiar a facut un efort, ma bucur pentru el.

Keseu a marcat si in Suedia, chiar inainte sa marcheze cele doua goluri a venit la banca, nu mai erau schimbari.

Cel mai important e sa luam cele 3 puncte in Malta, sa nu cumva sa ne incurcam acolo", a spus Nicusor Stanciu la finalul partidei.