Moment bizar in preliminariile EURO 2020. Au crezut ca au egalat, dar mingea s-a dus pe langa. Reactia jucatorilor si a arbitrului

Islanda s-a impus in fata Turciei, scor 2-1

In meciul al patrulea din grupa H a preliminariilor pentru Campionatul European 2020, Islanda a invins Turcia cu 2-1, dar meciul a oferit un moment bizar. In minutul 52 al partidei, la scorul de 2-1, Turcia a primit o lovitura libera, executata de Burak Yilmaz. Initial turcii au crezut ca au marcat, declansand bucuria, dar mingea trimisa de atacantul turc a trecut pe langa poarta. Bucuria jucatorilor a fost intrerupta de centralul partidei care nu a validat golul. Yilmaz si Kaan Ayhan au primit cartonas galben pentru proteste, iar partida s-a incheiat cu 2-1 in favoarea Islandei. Ragnar Sigurdsson a marcat o dubla pentru islandezi, iar Tokoz a marcat pentru turci, stabilind scorul final.

Video cu executia si bucuria turcilor

Turcia ocupa locul 2 in grupa dupa 4 meciuri cu 9 puncte, in timp ce Islanda se claseaza pe pozitia a 3-a tot cu 9 puncte.