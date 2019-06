Ianis Hagi, luat cu asalt de fanii Romania dupa egalul de la Oslo! Reactia lui Ianis cand a aflat ca va fi titular cu Malta: "Sunt pregatit!"

Romania continua sa spere la calificarea la UEFA EURO 2020. Urmatorul pas este cu Malta, luni seara in direct la Pro TV de la 21.45.

Ianis Hagi a intrat pe teren in a doua repriza a partidei cu Norvegia, scor final 2-2, fiind jucatorul de la care a plecat faza golului egalizator din prelungiri. Ianis a fost luat cu asalt de sute de fani dupa partida, romanii prezenti la meci dorind poze si autografe de la jucatorul Viitorului.

"Suntem fericiti ca si in deplasare oamenii vin, ne sustin. E important. Spiritul echipei nationale cred ca, usor-usor, se incinge din nou. E important ca am revenit in 10 minute de la un scor destul de greu, 2-0 in deplasare. Cred ca s-a vazut ca indiferent de scor au fost langa noi si am reusit sa-i facem fericiti chiar daca ne doream victoria. Avand in vedere ce scor era cu 15 minute inainte de final, cred ca e un rezultat bun.



Am spus-o si o voi spune mereu, indiferent pe ce post voi juca sau cand voi juca, atunci cand voi fi trimis pe teren stiu ce rol am si incerc sa-mi impun calitatile si asa cum fac la echipa de club, asta incerc sa fac si la echipa nationala.



Mai sunt inca 3 zile, ma gandesc la cum sa ma refac pentru meciul urmator. Fizic, mental, incerc sa ma refac. Cand ne va spune primul 11, voi fi pregatit pentru orice, asa cum am fost pregatit si in aceasta seara. Daca s-a apelat la mine, am incercat sa-mi fac datoria, ce trebuie, asa cum fac meci de meci" a spus Ianis Hagi dupa partida.

Contra: "100% va fi titular!"

Selectionerul Romaniei, Cosmin Contra, a anuntat dupa partida ca Ianis Hagi va intra din primul minut pe teren la partida cu Malta de luni, care va fi transmisa in direct de Pro TV.

"Cei care au intrat, inclusiv Maxim, au facut sa avem mult mai multa prezenta in preajma careului. 100% (il vad pe Ianis titular cu Malta). Orice meci se poate complica, trebuie sa fim seriosi din primul minut, sa ne facem meciul usor. Trebuie sa fim foarte concentrati" a spus Contra pentru Pro TV.