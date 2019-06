Fotbalistii nationalei Turciei controlati amanuntit la sosirea in Islanda. "Este lipsa de respect"

Turcia va juca in Islanda, marti, de la ora 21:45.

Natioanla Turciei va juca, marti, meciul al 4-lea din cadrul grupei H pentru calificarile de la campionatul European.

Potrivit AFP, delegatia turca a asteptat ore in sir la la ghiseele pentru controlul pasapoartelor, iar o parte dintre membrii acesteia au fost controlati de mai multe ori. Totodata bagajele fiecarei persoane din delegatia turca au fost controlate amanuntit.

Mijlocasul turcilor, Emre Belezoglu, a postat un mesaj pe Twitter in care isi exprima nemultuirea fata de aceste proceduri. "Asteptam de trei ore. Au luat bagajele tuturor. Ceea ce au facut este lipsit de respect", a scris Emre.

Directorul de comunicare al presedintiei turce, Fahrettin Altun, a condamnat comportamentul gazdelor, pe care l-a considerat impotriva curtoaziei diplomatice.

Turcia ocupa primul loc in grupa cu 3 victorii in 3 meciuri, in schimb ce Islanda, ocupa pozitia a 3-a cu 6 puncte. Turcii vin dupa o victorie uriasa contra campioanei mondiale Franta, 2-0 la Konya.