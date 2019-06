Cine ii mai opreste acum?! GENIAL: Nationala din preliminariile EURO 2020 care si-a angajat doua specialiste sexy pentru a lucra la moralul jucatorilor. GALERIE FOTO

Lilia Stefanova si Kety Vandova sunt cele mai "la moda" specialiste in psihologie din Bulgaria. Faima lor a devenit atat de mare incat au fost angajate de Federatia Bulgara de Fotbal.

Nationala de fotbal a Bulgariei si-a angajat cele mai sexy specialiste in psihologie! Oficialii federali din tara vecina spera ca cele doua sa ii ajute pe fotbalisti sa obtina calificarea la EURO 2020! Ele au capatat notorietate dupa ce i-au ajutat pe cei de la Lokomotiv Plovdiv sa castige Cupa Bulgariei.

Lilia Stefanova si Kety Vandova sunt specialiste in psihologie si au capatat o mare popularitate dupa ce au fost angajate de Lokomotiv Plovdiv. Ele au fost laudate de conducerea clubului, dupa ce, au spus oficialii echipei, au reusit sa ii capaciteze pe fotbalisti in sezonul recent incheiat. Lokomotiv Plovdiv a batut-o pe Botev Plovdiv in finala Cupei Bulgariei.

Cele doua au fost vazute si la mai multe meciuri ale lui Lokomotiv Plovdiv, oferind aparitii sexy pe stadion.

Angajate de Federatia Bulgara



Dupa succesul lor de la Lokomotiv, Lilia Stefanova si Kety Vandova au fost contactate de Federatia Bulgara de Fotbal si li s-a oferit oportunitatea de a lucra si la echipa nationala. Ele sunt acum parte din stafful lui Krassimir Balakov.

