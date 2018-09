"UN MARE (Povet)KIN" Florian Ceafalau, dupa meciul "dureros de privit" al lui Anthony Joshua

Joshua l-a invins prin KO pe Povetkin, in runda a 7-a! Meciul a aratat insa altfel.

Am mai spus-o si cu alte ocazii si o repet. Anthony Joshua e cel mult mediocru. Regele boxului la categoria grea arata in ring ca o catastrofa pe cale sa se intample, insa mereu evitata in ultima secunda. Cu fiecare meci imi confirma ca ce s-a intamplat cu Wladimir Klitschko in ring a fost o intamplare nefericita. Un fel de Buster Douglas vs Tyson de acum aproape 3 decenii.

Mi-e greu sa il privesc pe Joshua boxand. A fost dominat de Povetkin, care i-a spart nasul si l-a dominat in 3-4 din cele 6 runde disputate. Povetkin, definitia boxerului mediocru, ce a ajuns sa ii dea emotii mega super ultra campionului mondial. S-a chinuit si cu Parker in ultimul meci, si cu Takam in penultimul meci.

Joshua e un produs de marketing care trebuie sa vanda. Calitatile lui de boxer sunt, insa, ca sa fiu elegand, mediocre. La fel ca restul diviziei. Wilder, Fury, care se vor si ei elitele boxului la grea in acest moment sunt la fel de mediocri.

Ultimul greu adevarat al boxului a fost Lennox Lewis. Rapid, tehnic, inteligent, tactic, puncher, inima, tot ce vrei de la un boxer. Inainte de el? Holyfield. Inainte de el? Tyson. In rest, de la tripleta magica Ali-Foreman-Frazier, mi-e greu sa numesc un greu care sa intruchipeze cu adevarat talentul unui boxer la categoria grea. Poate Larry Holmes, poate Riddick Bowe. Cu greu, dar poate si fratii Klitschko. Fata de Joshua, cu siguranta.

Ce se intampla insa acum la categoria grea in box e greu de imaginat ca s-ar fi putut intampla acum 20-30 de ani. Trei boxeri mediocri se bat pentru suprematie. O lupta dramatica insa, recunosc, interesanta. Abia astept sa vad cine castiga din tripleta Joshua - Wilder - Fury, insa nu va lasati pacaliti de nivel. E departe de ce inseamna elita acestui sport. Daca vreti talent si arta in ring, uitati-va la Mayweather, Lomachenko, Canelo si Golovkin, Crawford, Thurman,, Mikey Garcia si Danny Garcia, si lista poate continua.