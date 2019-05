"Simona calca totul in picioare!" Florin Caramavrov, despre unde trebuie sa-si imbunatateasca jocul pentru un nou Grand Slam la Paris

Simona calca totul in picioare pe zgura, ajungand la un nivel care ne indreptateste sa credem ca are sanse mari sa castige din nou turneul de la Roland Garros.

Victoria de azi cu elvetianca Belinda Bencic, care avea 5 victorii din ultimele 5 meciuri cu jucatoare din Top 5 mondial (una chiar cu Simona, in sferturile de la Dubai), confirma suprematia romancei pe zgura. Nimeni nu-i poate sta in cale pe aceasta suprafata, in conditii normale de joc si atunci cand se afla intr-o stare fizica buna.

