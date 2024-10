România o întâlnește pe Lituania în deplasare, pe ”S. Dariaus ir S. Girėno stadionas” din Kaunas, marți, 15 octombrie, de la ora 21:45, în etapa #4 din Grupa 2 a urnei C din Nations League.



În timpul antrenamentului oficial al echipei naționale, Denis Alibec și Radu Drăgușin au fost protagoniștii unei faze amuzante.



Atacantul a încercat să ”sustragă” o plasă de la marginea terenului, în care se aflau acreditările jurnaliștilor români pentru meciul de la Kaunas, și a stârnit amuzamentul celor aflați în jurul său.



Cum arată grupa României din Nations League



După trei etape desfășurate în Grupa 2, România se situează în fruntea clasamentului cu 9 puncte, după 3 victorii consecutive: 3-0 vs. Kosovo, 3-1 vs. Lituania și 3-0 vs. Cipru.



Lituania, în schimb, e ultima clasată fără niciun punct acumulat după primele trei runde disputate: 0-1 vs. Cipru, 1-3 vs. România și 1-2 vs. Kosovo sunt eșecurile înregistrate de lituanieni.



1. România - 9p (golaveraj 8)



2. Kosovo - 6p (golaveraj 2)



3. Cipru - 3p (golaveraj -6)



4. Lituania - 0p (golaveraj -4)