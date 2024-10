Ilie Dumitrescu a dat verdictul înainte de Lituania - România: ”Eu așa cred”

România o întâlnește pe Lituania în deplasare, pe ”S. Dariaus ir S. Girėno stadionas” din Kaunas, marți, 15 octombrie, de la ora 21:45, în etapa #4 din Grupa 2 a urnei C din Nations League.

”Eu cred că va schimba, deși din ce-am văzut în declarații ne lasă așa să credem că va folosi aceeași formulă. Exceptându-l pe Bancu care nu mai poate juca, cred că va schimba”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.



Cum arată grupa României din Nations League



După trei etape desfășurate în Grupa 2, România se situează în fruntea clasamentului cu 9 puncte, după 3 victorii consecutive: 3-0 vs. Kosovo, 3-1 vs. Lituania și 3-0 vs. Cipru.



Lituania, în schimb, e ultima clasată fără niciun punct acumulat după primele trei runde disputate: 0-1 vs. Cipru, 1-3 vs. România și 1-2 vs. Kosovo sunt eșecurile înregistrate de lituanieni.



1. România - 9p (golaveraj 8)

2. Kosovo - 6p (golaveraj 2)

3. Cipru - 3p (golaveraj -6)

4. Lituania - 0p (golaveraj -4)