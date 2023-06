„Rezultatul final ne interesează! Jocul nu ne mulțumește de 7-10 ani!” Ciprian Marica a dat verdictul: „A fost realist! Ei nu pot mai mult astăzi!” 

„Tricolorii” rămân pe locul al doilea în Grupa I după remiza neașteptată cu Elveția, obținută pe final de meci datorită „dublei” lui Valentin Mihăilă. Criticile nu au întârziat însă să apară în urma jocului slab arătat de jucătorii lui Edward Iordănescu, dominați la toate capitolele de elvețieni.

Unul dintre cei mai duri critici a fost președintele Farului, Gică Popescu, cel care a condamnat discursul selecționerului de la final. Fostul mare fotbalist nu a fost deloc mulțumit de ce au arătat „tricolorii” și nici de declarațiile lui Iordănescu. Criticați din toate părțile, jucătorii primesc și sprijin din partea unui fost jucător reprezentativ al naționalei, Ciprian Marica.

Ciprian Marica: „Mihăilă a fost cel mai realist!”

Fostul atacant al naționalei a dorit să privească părțile pozitive, anume rezultatul, dându-i dreptate lui Valentin Mihăilă. Ciprian Marica a declarat că așteptările nu ar trebui să fie atât de mari, în condițiile în care nivelul fotbalului românesc este scăzut de foarte mulți ani.

„Eu tind să fiu în partea pozitivă a lucrurilor și să văd rezultatul final, cel care ne interesează. Dacă până acum vorbeam că jocul nu e cel ce ni-l dorim, că rezultatul nu e cel dorit, ei bine, acum avem rezultat. Nu cred eu că în ultima perioadă, în ultimii 7-10 ani, jocul României ne-a mai mulțumit. Problema a fost că nici rezultatele nu au venit.

Acum am avut și șansă, am avut de multe ori neșansă, acum cred că faptul că am reușit să obținem un punct dintr-o deplasare, mă refer la ultimul joc, bineînțeles. Jocul cu Kosovo, din cauza gazonului, nu l-aș analiza, nu aș vrea să discut despre el, nu aș fi negativ în abordarea meciului. Au fost momente în joc, faze, dar nu au fost nici ei cine știe ce grozavi, să fim realiști.

Vreau să fiu în latura pozitivă, m-a interesat rezultatul, faptul că am scos un punct într-o deplasare cu Elveția, care ne era net superioară din toate punctele de vedere, eu zic că e un lucru bun. Viitorul arată cum a arătat și acum cinci ani de zile, am zis că o luăm de la capăt, ăștia sunt, până la urmă Mihăilă a fost cel mai realist spunând: 'băi, ăștia suntem, vreți să ne acceptați așa cum suntem'.

El spune ăștia suntem, oricât ați vrea mai mult de la noi, astăzi ăștia suntem, acceptați-ne, că pe ăștia ne aveți. Ei astăzi nu pot da mai mult, poate vor, dar nu au băieții să ne ofere astăzi mai mult, ăsta e lucrul pe care noi nu îl acceptăm. Acum 2-3 ani, Mihăilă era cel mai bun din România, speram să plece afară și o să rupă norii, uite că nu i-a rupt, și-a arătat o oarecare limită, cazul lui e și al altora. Noi vedem potențial, i-am văzut jucând în campionatul românesc și ni s-a părut că sunt peste nivelul Ligii 1, dar nu suficient de buni încât să facă pasul afară, mai departe.

Poate că îi vedem noi mai buni, ei totuși au niște limite și aici trebuie totuși să acceptăm, zic eu. Poate că ar trebui să fim realiști, noi îi vedem de nivel și talie internațională, dar nu sunt”, a declarat Ciprian Marica la Digi Sport.

VIDEO - Declarațiile lui Valentin Mihăilă după remiza cu Elveția