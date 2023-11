„Realitatea bate visul!” Ianis Hagi, mesaj emoționant pe Instagram după ce a calificat naționala la EURO 2024 

Tricolorii au câștigat meciul cu Israel, scor 2-1, și și-au asigurat calificarea matematică la Campionatul European din Germania. Zahavi a deschis scorul în minutul 2 pentru israelieni, dar George Pușcaș a egalat, în minutul 10. În a doua repriză, Ianis Hagi a marcat golul victoriei, care aducea astfel și calificarea la turneul final.

Ce a scris Ianis Hagi pe Instagram

Mijlocașul român a postat un mesaj pe contul de Instagram, arătându-se extrem de încântat de calificarea obținută. Ianis Hagi și-a arătat încă o dată dragostea față de țară și față de echipa națională, mesajul său fiind demn de un lider.

„Am visat momentul ăsta de când am dat prima oară cu piciorul într-o minge. Am știut că, dacă voi ajunge fotbalist, cea mai mare mândrie ar fi să îmbrac tricoul naționalei, iar cea mai mare bucurie - să reprezint România la un turneu final.

Acum 5 ani am primit această responsabilitate și am îmbrăcat tricoul României pentru prima dată, iar astăzi sunt calificat cu echipa națională la Campionatul European. Realitatea bate visul.

Le mulțumim celor care au crezut în noi și generațiilor anterioare care ne-au arătat drumul spre astfel de performanțe. Ne întâlnim marți pe Arena Națională, apoi ne vedem în Germania. Mergem la Euro, România!”, a scris Ianis Hagi pe Instagram.

Ce a spus Ianis Hagi după calificarea la EURO 2024

"Am reușit să ne calificăm în 9 meciuri, ceea ce e foarte bine. Suntem foarte fericiți. Am demonstrat că am fost pregătiți. Golul lor nu a schimbat multe, știam că trebuie să fim echilibrați. Știm foarte bine unde suntem. În seara asta ne-am adaptat foarte bine, așa cum am făcut-o în toată campania. Ne-am continuat planul și a venit și golul nostru.

Nici nu mai știu cum a ajuns mingea la mine la golul 2. Era la un moment dat la Răzvan, după a sărit la mine și am întors-o la colțul scurt. S-a simțit calificarea după acel gol.

Nu cred în coincidențe, cred în destin. Îți faci destinul prin muncă. Domnul Iordănescu este un muncitor, eu sunt un muncitor. Putem să ne luptăm de la egal la egal cu orice echipă. Ne-am calificat la EURO, România a fost pregătită de la primul meci și s-a văzut asta.

Rămâne să jucăm pe Arena Națională cu un stadion plin, încercăm să-i facem fericiți pe suporteri. Să terminăm pe primul loc ar fi un avantaj pentru toată țara, asta ne dorim", a declarat Ianis Hagi, după victoria cu Israel.

România, lider în grupă

Victoria din Ungaria a trimis România pe locul 1 în Grupa I. Tricolorii au ajuns la 19 puncte, cu o etapă înainte de final. Elveția a comis un nou pas greșit, a remizat în duelul cu Kosovo, scor 1-1.

În ultima etapă, tricolorii vor primi vizita Elveției, la București. Partida va avea loc marți, pe Arena Națională, de la ora 21:45. Meciul se va juca cu casa închisă!

Clasament Grupa I:

România - 19 pct

Elveția - 17 pct

Israel - 12 pct

Kosovo - 11 pct

Belarus - 9 pct

Andorra - 2 pct

Ultimul turneu final la care România a participat a fost EURO 2016, competiție care s-a desfășurat în Franța.