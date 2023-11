„Pușcaș înscrie golul calificării și ne facem toți coafura afro!” Reacția lui Mihai Stoica după ce a văzut echipa de start 

Naționala României joacă în deplasare cu Israel în penultima rundă a preliminariilor EURO 2024. Tricolorii pot pleca și cu o remiză de la Budapesta, datorită poziției din clasament. Edward Iordănescu și-a ales echipa de start, iar comentariile nu au întârziat să apară, asta în contextul în care selecționerul a surprins cu decizia de a-l trimite în teren pe George Pușcaș, atacant cu puține minute în acest sezon.

Mihai Stoica, după ce a văzut că George Pușcaș e titular: „I rest my case!”

Mihai Stoica a vorbit despre primul 11 al selecționerului și a avut o replică ironică în cazul alegerii lui George Pușcaș. Oficialul de la FCSB a declarat că a calculat ce medie de minute pe meci are atacantul în acest sezon, iar rezultatul este unul îngrijorător.

„Nu doar că ne calificăm în seara asta, ne calificăm și Pușcaș înscrie golul calificării iar noi ne facem coafura asta afro. I rest my case. Eu nu am văzut un drum bun, am avut șansă, la Kosovo 0-0 cu șansă, cu Elveția un meci de uitat, 2-2, acasă cu Israel, în a doua parte a meciului, o șansă fenomenală, s-a jucat doar la o poartă. Poate să ne calificăm pe teren neutru, cu un 0-0.

Cireașa de pe tort asta va fi, gol Pușki, ieșim în stradă. Am prevăzut aseară alegerea. Am făcut eu un calcul, că tot am prevăzut că joacă, câte minute a jucat în etapele trecute în Italia, are 16 minute și 15 secunde media de meci. Puțin, foarte puțin. Mai are o calitate, în jocul aerian contează. Alibec, chiar dacă are fizic peste Pușcaș din toate punctele de vedere, nu contează în jocul aerian.

Am spus de ieri echipa, am spus că singurul semn de întrebare era Drăguș cu Coman. Dacă Drăguș a jucat luna trecută în fața lui Coman, între timp Drăguș, într-un campionat mai bun decât Superliga, a marcat. Cam asta era, pentru că echipa a cam jucat în ultima vreme”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

Nicolae Dică a vorbit din perspectiva antrenorului și a argumentat că singurul motiv pentru care George Pușcaș a fost ales în detrimentul lui Denis Alibec, care a avut cifre mult mai bune la națională în ultimele meciuri, este datorită profilului său defensiv.

„Singurul argument față de Alibec, să spunem că e jucător mai de forță, agresiv, care aleargă foarte mult, ține de minge, Pușcaș e jucător care e dispus mai mult la efort, ajută echipa defensiv, Alibec e combinativ. Nu știm evoluțiile lui Alibec în Qatar cum sunt.

Ofensiv, Alibec e mai bun decât Pușcaș, defensiv Pușcaș e mai bun”, a declarat Nicolae Dică la Orange Sport.

Israel - România | Echipele de start

Israel: Glazer - Revivo, Goldberg, Vitor, Dasa - Gloukh, Lavi, Peretz - Khalaili, Zahavi, Turgeman

Rezerve: Da Peretz, Jarafi - Shlomo, Baribo, Safuri, Gorno, Kanichowsky, Abo Fany, Kinda, Cohen, Glazer, Davidzada

Selecționer: Alon Hazan

România: 12. Moldovan – 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 15. Burcă, 11. Bancu – 18. R. Marin, 5. Screciu, 10. Stanciu-cpt. – 14. Hagi, 9. Pușcaș, 19. Drăguș

Rezerve: 1. Niță, 16. Radu – 4. Rus, 6. M. Marin, 7. Alibec, 8. Cicâldău, 13. Mihăilă, 17. Fl. Coman, 20. Olaru, 21. Moruțan, 22. Mogoș, 23. Dumitrescu

Selecționer: Edward Iordănescu