„Nu există!” Reacția lui Florinel Coman când a fost întrebat de statutul de rezervă cu Belarus! Ce a spus despre primul gol de la națională 

Tricolorii nu le-au dat nicio șansă oaspeților în duelul de pe Arena Națională, care s-a desfășurat sub privirile a peste 20.000 de copii. Scorul a fost deschis de căpitanul Nicolae Stanciu, în minutul 23, iar Ianis Hagi a reușit să marcheze pentru 2-0, cinci minute mai târziu. Răzvan Marin a stabilit rezultatul la pauză cu un gol marcat din penalty în minutul 44.

Tabela de marcaj a fost închisă de Florinel Coman, cu un gol înscris în minutul 51. Pentru fotbalistul de la FCSB, aflat într-o mare formă în acest sezon, a fost prima reușită în tricoul naționalei.

Florinel Coman, după ce a marcat primul său gol la națională

Florinel Coman a vorbit la finalul partidei, bucuros de victoria obținută, dar și de faptul că a reușit să „spargă gheața” la națională. Fotbalistul a vorbit și despre meciul cu Belarus, scor 0-0, acolo unde a fost rezervă neutilizată, după ce selecționerul a fost criticat pentru decizia de a nu-l trimite în teren, deși era nevoie de gol.

„Sunt mândru că am reușit să marchez primul gol la națională. Sper ca golul acesta să fie descătușarea mea. M-am gândit de foarte mult timp că trebuie să marchez. Asta a fost dorința mea și nu numai. Sunt fericit că am reușit să facem un joc bun și să facem golaveraj. Am intrat montați, am vorbit înainte de meci să îi sufocăm, să nu le dăm nicio șansă mai ales că ne-au privit și copii, care mare parte din ei își doresc să fie pe teren. Mergem la celelalte meciuri să facem puncte.

Nu mă așteptam la rezultatul de la meciul Elveției. Cu atât mai bine. Trebuia să câștigăm în aceasă seară, ne gândeam la rezultatul din Elveția, mai ales că s-a terminat înainte să intrăm noi pe teren.

Nu există să fiu supărat (n.r. că nu a jucat cu Belarus). Am încurajat băieții de pe bancă. Am trăit meciul la intensitate maximă cum au făcut și ei. De pe bancă este mai greu, se văd multe ocazii. Nu a fost o săptămână grea pentru echipă. Noi am fost foarte supărați. Noi am fost primii supărați că nu am reușit să marcăm cu Belarus.

Am luat tot ce a fost bun de la acel meci. Am obținut ceea ce ne-am propus, să fim pe primul loc după cele două meciuri. Mai sunt două partide și mergem să luăm punctele. Mereu s-a vorbit la echipa națională despre calificare. Nu există alt rezultat decât să luăm punctele și să ne calificăm la EURO 2024”, a declarat Florinel Coman la finalul meciului.

Clasamentul în grupa României

1. România - 16p (8 meciuri, golaveraj +9)

2. Elveția - 15p (7 meciuri, golaveraj +12)

3. Israel - 11p (6 meciuri, golaveraj 0)

4. Kosovo - 7p (7 meciuri, golaveraj 0)

5. Belarus - 6p (8 meciuri, golaveraj -7)

6. Andorra - 2p (8 meciuri, golavaraj -14)

Programul României

18 noiembrie, ora 21:45: Israel - România

21 noiembrie, ora 21:45: România - Elveția (Arena Națională, București)

Programul Israelului

15 noiembrie, ora 21:45: Israel - Elveția (meci care trebuia să se dispute în octombrie)

18 noiembrie, ora 21:45: Israel - România

21 noiembrie, ora 21:45: Andorra - Israel

Kosovo - Israel (meci care trebuia să se dispute în octombrie, amânat. UEFA nu a comunicat noua dată de disputare)

Programul Elveției

15 noiembrie, ora 21:45: Israel - Elveția

18 noiembrie, ora 21:45: Elveția - Kosovo

21 noiembrie, ora 21:45: România - Elveția