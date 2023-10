Selecționerul Edi Iordănescu a fost aspru criticat de mai multe voci din fotbalul românesc după ce nu a mizat pe Coman, cel mai vocal în acest sens fiind Gigi Becali, patronul de la FCSB.

Concluzia lui Mihai Stoica după Belarus - România

Totuși, Mihai Stoica este mai ponderat și spune că speră ca Florinel Coman să joace duminică, împotriva Andorrei. În ceea ce privește rezultatul naționalei din meciul cu Belarus, oficialul de la FCSB este de părere că România a fost în aceeași situație în care Elveția sau Kosovo au fost la meciurile împotriva tricolorilor.

"Foarte bună e starea lui Coman. Am vorbit, nu e niciun fel de problemă. Sper să joace mâine. Ați văzut că, deși într-o vreme părerile celor care analizau meciurile echipei naționale erau la unison, acum eu chiar consider că am făcut un meci bun.

N-am reușit să marcăm. Am pățit ce au pățit alții când au jucat cu noi. Rezultatul de egalitate poate că nu e cel corect după cum s-a jucat, dar nici rezultatul nostru de egalitate din Elveția sau chiar și din Kosovo nu au fost chiar foarte ok. Rămânem în cărți, sper să joace și de la noi", a spus Mihai Stoica.

Gigi Becali: "Eu sunt batjocorit. Dumnezeu a făcut dreptatea lui Edi și gata"

Gigi Becali anunță că, atât timp cât Edi Iordănescu va fi în funcție, nu mai este interesat în niciun fel de echipa națională a României. Finanțatorul de la FCSB spune că nu își va schimba părerea nici în cazul unei calificări la EURO 2024.

"Nu m-am uitat. Am văzut că nu joacă Olaru. N-am niciun jucător. Pentru ce să mă uit? Nu mă interesează pe mine echipa națională. Normal că m-a deranjat! Dacă cel mai bun jucător al meu nu joacă, pentru ce să mă uit? Ce să văd? Eu sunt batjocorit, cel mai bun jucător al meu nu joacă. De ce să mă mai uit? Să fie sănătos și gata! Dumnezeu a făcut dreptatea lui Edi și gata.

Nu știu eu în locul cui trebuia să joace Coman, dar eu știu că Coman trebuia să fie pe teren, pentru că e cel mai bun jucător al României. L-am sunat pe MM dimineață, mi-a spus care e situația. Am văzut pe la 2 pe telefon și am văzut că s-a terminat 0-0. Asta e, a făcut Dumnezeu dreptate.

Poate să se califice, tot nu mă interesează. Oricum nu bagă el (n.r. - Edi Iordănescu) jucătorii mei", a spus Gigi Becali, într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro.