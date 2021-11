„De ce mergem în Grecia? Foamea lui de rezultate e mai mare decât a lui Hagi!” Varianta surpriză a lui Marcel Pușcaș pentru națională

Federația Română de Fotbal este nevoită să găsească un nou selecționer, după ce contractul lui Mirel Rădoi a expirat în luna noiembrie. Astfel, Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță au purtat deja discuții cu Gică Hagi și Răzvan Lucescu, dar aparent, ambii au refuzat să preia prima reprezentativă.

Însă, Marcel Pușcaș este de părere că oficialii FRF nu au o abordare optimă. Președintele celor de la FCU Craiova este de părere că Daniel Isăilă ar trebui să fie o opțiune pentru postul de selecționer.

Pușcaș: „Nu poți să chemi un antrenor care are 2 000 000 de euro să vină pe 200.000 de euro”

„Degeaba vehiculăm tot felul de nume. Până la urmă și antrenorii ca și fotbaliștii au meseria pe care o au și au o cotă. Nu poți să chemi un antrenor care are 2.000.000 de euro pe an să vină pe 100.000 - 200.000 de euro. Își trage singur covorul de sub picioare în perspectiva carierei sale. Atunci, de ce mergem în Grecia?

Eu eram în Federație și se încerca la vremea respectivă, aducerea lui Olăroiu și atunci. Eternul Olăroiu, de 7 ani îl vrem pe Olăroiu. Tot de 7 ani îl vrem pe Mircea Lucescu. Tot de 7 ani l-am vrea pe Hagi, dar nu apucă să vină, la fel cu Boloni. Hai să fim realiști și să vedem ce putem face.

Nu poți aduce antrenor cu salariu de 500.000 de euro pe an. Trebuie să fie o compatibilitate în care un selecționer trebuie să se înconjoare de un staff pe care și-l dorește el dacă vrea să se simte comfortabil. Pe urmă selecționerul e dependent de o anumită durată. Nu poți să aduci selecționer pentru un meci, nu așa se lucrează.

Sunt soluții, mă gândesc la Isăilă, deși stă și el la 500.000 de euro pe an. Cum te-ai dus la Hagi, du-te și la Isăilă pentru că foamea lui de nume și rezultate e mai mare decât a lui Hagi. Hagi a avut parte de onoruri în fotbal, nu-i mai trebuie de la echipa națională.

Dacă tot vorbim de continuitate, Isăilă a fost cel care a dus greul acelei campanii de calificare la Europeanul din Italia. El l-a promovat pe Nedelcearu, pe Rus, pe Pușcaș, Cicâldău când nimeni nu a auzit de ei. Alții au cules doar caimacul cu 2-3 etape înainte de calificare. Dacă Isăilă a fost creatorul acelui lot, dă-i continuitate.

Plus că a fost secundul lui Iordănescu la echipa națională. A câștigat o cupă și o supercupă a României, are o anumită experiență. Este foarte apreciat acolo unde este, i s-a prelungit contractul pe 2 ani”, a declarat Marcel Pușcaș pentru gsp.

Daniel Isăilă o antrenează din iunie 2020 pe FC Baniyas. De-a lungul carierei, tehnicianul le-a pregătit pe Ah-Hazem, Astra Giurgiu, unde a câștigat Cupa și Supercupa României, România U21, FCM Târgu Mureș și FC Brașov.