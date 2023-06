Alertă la națională! "Urgent trebuie să găsim o soluție"

Pe un teren impracticabil, elevii lui Edi Iordănescu au scos un punct esențial pentru menținerea pe poziția secundă în grupa dominată de Elveția, viitorul adversar al tricolorilor, luni de la 21:45, în deplasare. Dacă meciul cu Kosovo a arătat multe puncte pozitive, există însă un post unde selecționerul trebuie să găsească o soluție optimă. L-a titularizat pe Camora fundaș stânga, însă căpitanul de la CFR s-a accidentat și a fost înlocuit din prima repriză cu Deian Sorescu.

Sorescu și-a arătat însă mai ales veleitățile ofensive impulsionând mai mereu atacul. Fostul jucător de la Timișoara, Dinamo și FCSB a fost omul care a amenințat poarta gazdelor cu șuturi violente de la distanță și a ajutat non-stop atacul. Pe faza de apărare a avut însă probleme.

Fostul mare atacant al Stelei și al naționalei, Gabi Balint, a tras un semnal de alarmă în privința postului de fundaș stânga.

"Am părut puțin timizi atunci când am avut mingea. Am vrut să scăpăm de ea. Ei s-au străduit să facă mai mult. Au avut câteva ocazii periculoase, noroc cu Moldovan.

Trebuie să găsim un fundaș stânga, acolo sunt probleme. Sorescu este mijlocaș, urgent trebuie găsită o soluție. Nu s-au văzut relațiile de joc, fiecare a încercat individual. Man n-a apărut la finalizare, Pușcaș s-a zbătut degeaba.

Mi-a plăcut cum a intrat Ianis, dar prea puțin timp. Prea puțin s-a văzut și Moruțan. Ne-am apărat bine, nu putem să le reproșăm, dar în atac nu s-a legat nimic. Au fost niște faze, dar mingile s-au pierdut, Pușcaș n-a fost ajutat. Rezultatul e bun, dar vine Israelul puternic. S-ar părea că ne vom bate cu Israel, dacă nu scoatem un rezultat bun în Elveția", a declarat Gabi Balint, la Digisport.

KOSOVO – ROMÂNIA 0-0

KOSOVO: Muric - Vojvoda, Amir Rrahmani, Aliti, Paqarada - Fazliji, Dresevic (Kryeziu 73) – Rashica (Zhegrova 46), Celina, Muslija (Topalli 82) – Muriqi. SELECŢIONER: Alain Giresse

ROMÂNIA: H. Moldovan – C. Manea, Drăguşin, A. Burcă, Camora (Sorescu 23) - T. Băluţă, M. Marin, Stanciu (I. Hagi 86) – Man (Moruţan 61), G. Puşcaş (Alibec 86), Fl. Coman (Mihăilă 61). SELECŢIONER: Edward Iordănescu

Cartonaşe galbene: Dresevic 50, Kryeziu 86 / G. Puşcaş 81

Arbitri: Danny Makkelie - Hessel Steegstra, Jan de Vries – Sander Van Der Eijk (toţi din Olanda)

Arbitri VAR: Clay Ruperti – Edwin Van De Graaf (ambii din Olanda)