Partida se va desfășura pe micuțul stadion Pancho Arena, ”casa” celor de la Akademia Puskas, care are o capacitate de doar 3.800 de locuri.

Deși inițial fanii ”tricolorilor” au primit doar 462 de bilete pentru această partidă, cu o zi înainte de meci suporterii primesc o veste bună.

Potrivit informațiilor PRO TV și Sport.ro, numărul de bilete pentru suporterii oaspeților a fost suplimentat. Astfel, în tribunele arenei Pancho din Ungaria vor fi aproximativ 600 de fani ai României.

Stadionul pe care România va juca sâmbătă cu Israel are o arhitectură fabuloasă. Suporții stâlpi din lemn ai acoperișului sunt fixați în "picioare" de beton, iar estetica arenei cu 3.800 de locuri i-a făcut pe cei de la publicația Four Four Two să includă stadionul într-un top al celor mai spectaculoase ale Europei.

Cum arată clasamentul grupei României din preliminariile EURO 2024

România va fi la mâna ei pentru a obține mult râvnita calificare la turneul final. Tricolorii se situează în acest moment pe locul doi cu 16 puncte, după opt etape. Trupa lui Edward Iordănescu a înregistrat patru victorii și patru rezultate de egalitate, asemenea elvețienilor.

Clasamentul în grupa României:

1. România - 16 puncte, 8 meciuri

2. Elveția - 15 puncte, 7 meciuri

3. Israel - 11 puncte, 7 meciuri

4. Kosovo - 10 puncte, 8 meciuri

5. Belarus - 6 puncte, 8 meciuri

6. Andorra - 2 puncte, 8 meciuri