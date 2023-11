Alon Hazan pune presiune înainte de Israel - România: "Cum să fim noi favoriți? Voi sunteți pe primul loc, nu?"

Israel, care a obținut doar un punct din restanțele cu Kosovo (0-1) și Elveția (1-1), se află la patru puncte în spatele României, astfel că tricolorii vor fi calificați matematic la turneul final dacă nu pierd duelul direct de sâmbătă.

Ce a spus selecționerul Alon Hazan înainte de Israel - România

Alon Hazan, selecționerul Israelului, a avut cuvinte de laudă pentru naționala României și a transmis că astfel de meciuri cu miză importantă îl motivează suplimentar de fiecare dată. Antrenorul a refuzat să vorbească specific despre un anumit jucător al României și s-a arătat foarte încrezător în șansele Israelului de a învinge.

"Nimeni nu are nevoie de motivație. Toți suntem conștieți de ceea ce se întâmplă acasă. Mă gândesc la meciul următor, dar mă gândesc și la cel anterior. Voi alege cel mai bun 11.

România nu are numai o apărare bună. Poate să și atace. Au o echipă bună. Putem să practicăm un stil ofensiv și să marcăm. Lucrăm mereu la fazele fixe și la toate aspectele tactice, nu numai pentru acest meci.

Care va fi cheia meciului? Să fim calmi și răbdători. Uneori, când vrei să câștigi meciul din start, situația se întoarce împotriva ta. Trebuie să avem multă răbdare, mult curaj și să ne facem jocul nostru. Noi trebuie să dominăm și să câștigăm.

Am fost ambițios toată cariera mea. Îmi doresc astfel de momente decât să am parte de meciuri fără nicio însemnătate. Eu trebuie să am grijă de echipa asta. Noi trebuie să practicăm un fotbal bun.

Dacă suntem favoriți? Cum să fim noi favoriți când înfruntăm echipa de pe primul loc? Sunteți pe primul loc, nu? Aveți nevoie doar de egal, deci voi sunteți favoriți.

Nu ne e greu să jucăm din 3 în 3 zile. Am calculat de la început cum vom gestiona această situație. Am odihnit anumiți jucători care au jucat și joi în cupele europene.

Să fiu îngrijorat dacă vom avea 1-0 la pauză? Dacă vom conduce cu 1-0 la pauză, vino la mine la pauză, uită-te la fața mea și spune-mi dacă sunt îngrijorat sau nu.

Dacă visez la calificare? De o lună și jumătate nu dorm bine, așa că nu prea am visat. Vreau să fiu realist. Putem! Suntem suficienți de buni pentru a reuși, iar calificarea este în mâinile noatre.

Nu pot spune despre un singur jucător al României. România are calitate ca echipă. Am văzut asta pe tot parcursul preliminariilor", a spus Alon Hazan, la conferința de presă.

Clasamentul în grupa I din preliminariile EURO 2024

1. Elveția - 16p (8 meciuri, golaveraj +12)

2. România - 16p (8 meciuri, golaveraj +9)

3. Israel - 12p (8 meciuri, golaveraj -1)

4. Kosovo - 10p (8 meciuri, golaveraj +1)

5. Belarus - 6p (8 meciuri, golavraj -7)

6. Andorra - 2p (8 meciuri, golaveraj - 14p)

Meciurile rămase de jucat în grupa României