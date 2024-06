Un fost internațional a criticat dur alegerile lui Edi Iordănescu pentru EURO 2024: ”Nu trebuie să lipsească de la națională!”

Printre jucătorii ”uitați” de selecționerul României se numără Alex Mitriță, Louis Munteanu, Vlad Chiricheș sau Marius Ștefănescu, lucru ce a stârnit controverse în fotbalul românesc.

La fel ca multe voci importante din fotbalul românesc, Marian Aliuță este de părere că Alex Mitriță nu ar fi trebuit să lipsească din lotul României pentru EURO 2024. Fostul fotbalist al echipei naționale susține că alături de Florinel Coman, Mitriță este cel mai bun fotbalist din campionatul României, motiv pentru care Edi Iordănescu ar fi trebuit să uite de neînțelegerile din trecut și să pună binele echipei naționale pe primul loc.

Marian Aliuță a criticat selecția făcută de Edi Iordănescu pentru EURO 2024

Aliuță crede că nici Louis Munteanu sau Marius Ștefănescu nu ar fi trebuit să fie absenți din lotul echipei naționale. În privința atacantului care a evoluat în acest sezon la Farul Constanța, Marian Aliuță consideră că este peste George Pușcaș din punct de vedere valoric.

Aliuță a evoluat în cariera sa la formații precum Șahtior Donețk sau Metalurg, astfel că știe destul de bine fotbalul din Ucraina, una dintre adversarele României la EURO 2024.

Fostul mijlocaș susține că, în partida de debut a României la turneul final, contra Ucrainei, Denis Alibec ar trebui titularizat în locul lui George Pușcaș, având în considerare calitățile fotbalistului care în acest sezon a evoluat în Qatar, la Muaither.

”Mitriță nu trebuie să lipsească de la echipa națională. Exact același lucru a spus și Florin Prunea. Nu mă interesează ce a fost în trecut, au fost niște probleme care l-au deranjat pe Edi. Trebuie să te uiți valoric la jucători, după Florinel Coman, Alexandru Mitriță este cel mai bun fotbalist din România. La fel trebuia să se întâmple și cu Marius Ștefănescu, ambii ar fi trebuit să fie în lot acum.

Mă uitam și la Louis Munteanu, dar pentru că nu are experiență, mă gândesc că poate i-a fost teamă lui Edi să îl ia. Este un jucător bun și de viitor, dar ar fi putut fi pe lângă lot.

Pușcaș a fost convocat, pentru că a fost în angrenajul echipei naționale, dar din punct de vedere valoric este sub Louis Munteanu. Edi se bazează pe forța pe care o are George Pușcaș. În meciul cu Ucraina, Alibec ar trebui să joace în fața lui Pușcaș. Valoric, este peste el. În primul rând, are putere, poate proteja, are fizic și are calitate tehnică mult mai ridicată decât ce are Pușcaș”, a spus Marian Aliuță, conform Sport pe Surse.

Marian Aliuță: ”Am așteptări mari de la Ianis Hagi!”

Totodată, Marian Aliuță a mărturisit că are mari așteptări din partea lui Ianis Hagi, chiar dacă în ultima perioadă, fiul lui Gică Hagi a evoluat puțin spre deloc.

”Foarte mult a crescut și are o altă atitudine Dennis Man. Se vede că joacă în Italia, chiar dacă vorbim de Serie B. Ianis Hagi, la fel, este un fotbalist de la care am așteptări mari, a venit după perioada de accidentare, a ajuns în Spania, a jucat și nu a jucat, dar ar trebui să fie momentul lui.

Are calități deosebite, este momentul lui, exact cum a fost și tatăl lui, care a demonstrat la turneele finale. Cam așa ar trebui să fie și el acum. Cu Real Madrid am văzut ce a făcut, dar trebuie să continue pe linia aceasta. În aceste jocuri de verificare trebuie să impresioneze”, a mai spus Aliuță.

Lotul preliminar al României pentru EURO 2024

PORTARI: Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 20/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 10/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Răzvan SAVA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 16/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 5/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 15/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 1/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 26/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2);

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 16/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 36/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 54/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 68/14), Adrian ȘUT (FCSB, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 16/0), Constantin GRAMENI (Farul Constanța, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 22/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 19/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 33/5), Florinel COMAN (FCSB, 13/1);

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 9/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 41/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0).