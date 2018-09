Romania - Muntenegru, vineri, 21:45, in direct la PRO TV | Un cunoscut "spion" al Muntenegrului i-a urmarit pe "tricolori" in ultimele 2 luni

Echipa nationala a Romaniei a fost sub lupa fostului sef al serviciului de informatii al armatei din Muntenegru.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



Ambasadorul Muntenegrului in Romania, Goran Poleksici, a vorbit despre meciul Romaniei cu Muntenegru, de pe 7 septembrie, din Liga Natiunilor. Muntenegru e o tara mica, care si-a declarat independenta de Serbia in 2006, are mai putin de 700.000 de locuitori, dar are rezultate foarte bune in fotbal, handbal, polo sau baschet. De altfel, si ambasada Muntenegrului la Bucuresti are doar 3 angajati - ambasadorul, un diplomat si o secretara romanca. Ambasadorul, care a fost seful serviciului de informatii al armatei din Muntenegru, spune ca in tara sa conteaza mai mult calitatea si nu cantitatea si ne transmite, mai in gluma, mai in gluma, ca a transmis mai departe informatiile secrete despre tactica echipei noastre.



Ati fost seful serviciilor de informatii ale armatei din Muntenegru. De cand sunteti in Romania, ati aflat vreo informatie secreta despre tactica echipei Romaniei, pentru a o transmite jucatorilor dumneavoastra?

Va raspund tot cu o gluma: va spun ca le-am transmis azi informatii importante, stiu totul despre nationala Romaniei, pana in cele mai mici detalii (rade). Am informatii, dar sunt secrete (zambeste), doar pentru urechile selectionerului Tumbakovici.

Pana la urma, sunteti un fel de James Bond?

Nu, nu! Sunt un simplu oficial al guvernului din Muntenegru in Romania.

De cand sunteti ambasadorul Muntenegrului la Bucuresti?

Am ajuns in Romania pe 20 iunie si mi-am facut o parere pozitiva despre Romania. Sunt foarte fericit de viata mea de aici, din Romania. Am vizitat Cluj-Napoca, Sibiu, Brasov, Alba-Iulia si, bineinteles, Bucurestiul si am fost impresionat de tot ce am vazut.

Va place fotbalul?

Imi place foarte mult fotbalul, urmaresc meciuri cand am timp liber. Am jucat si eu fotbal in copilarie, am facut parte dintr-o echipa de amatori din zona de nord a tarii noastre. Echipa mea favorita din tara mea este Buducnost Podgorica. Sper sa pot ajunge la meciul cu Romania, sper sa fiu acolo, pe stadion, pentru ca este o partida importanta.

Ce stiti despre fotbalul nostru?

Stiu multe despre fotbalul romanesc din trecut, care a avut foarte multi jucatori foarte buni. Il stiu pe Hagi, care e cel mai faimos fotbalist al Romaniei si care e cel mai cunoscut roman in tara mea, dar si pe altii din generatia lui. Nu stiu foarte multe despre jucatorii romani din prezent, dar am urmarit atent meciurile contra Muntenegrului din ultimele preliminarii si am vazut multa lucruri frumoase.

Cine credeti ca are mai multe sanse sa invinga?

Eu sper ca Muntenegru, dar sansele sunt 50-50. Poate ca rezultatele dintre Romania si Muntenegru din preliminariile trecute au fost surprinzatoare pentru unii, dar nu si pentru mine, pentru ca stiu ca fotbalistii nostri au multa calitate. Avem si un antrenor foarte bun acum, domnul Tumbakovici are foarte multa experienta, si exista o anumita chimie intre jucatorii nostri. Imi pare rau ca Jovetici e accidentat si nu va juca, de asemenea mai pot lipsi cativa fotbalisti de baza, dar acum se va vedea spiritul de echipa si de lupta al Muntenegrului. Daca Jovetic era pe teren, aveam sanse mai mari sa invingem.

Care ar fi calitatile poporului muntenegrean care sunt vizibile si la fotbalistii de la echipa nationala?

Poporul muntenegrean are multe calitati. Acum multi ani am invatat ca, daca vrem sa ne atingem scopurile, trebuie sa ne straduim mai mult ca alte tari mai mari decat noi. Pe teren sunt 11 contra 11, nu depinde daca tara este mica sau mare. Suntem foarte competitivi, un popor ambitios, nu ne place sa pierdem, iar fotbalul este un fenomen in Muntenegru.

Care este secretul rezultatelor bune ale Muntenegrului in sport?

Avem doar 400 de handbaliste in Muntenegru, dar am fost campionii Europei. Avem 2-300 de sportivi la polo pe apa, dar am fost campioni europeni. Avem un numar mic de fotbalisti, comparativ cu alte tari mai mari, dar suntem buni in fotbal. Noi avem mai multa calitate si mai putina cantitate. Cred ca se lucreaza profesionist si exista o mentalitate propice sportului de performanta.



Jovetic este ca un Hagi al Muntenegrului?

Nu as face comparatia aceasta. Hagi este Hagi, a fost unul dintre cei mai mari fotbalisti din lume, din toate timpurile. El parea venit de pe alta planeta.



In aceasta grupa din Liga Natiunilor, rivalitatea principala a Muntenegrului va fi cu Serbia?

Da. Va fi prima data cand vom juca contra Serbiei, in competitiile de fotbal. Suntem tari prietene, chiar am format aceeasi tara pana in 2006, sunt sigur ca nu vor exista incidente, pentru ca exista relatii bune intre cele doua federatii. Sigur nu va fi tensiunea de la un Serbia - Croatia, de exemplu. Va fi rivalitate frumoasa, sportiva, doar pe teren. Dar, ca sa aiba importanta meciurile cu Serbia, trebuie sa scoatem un rezultat bun contra Romaniei, care va avea un cuvant greu de spus in aceasta grupa.