ULTIMA ORA | Contra a ramas fara un titular cu 24 de ore inaintea meciului cu Feroe! Pe cine cheama DE URGENTA la lot

Lovitura pentru Cosmin Contra inaintea partidei cu Insulele Feroe din preliminariile UEFA EURO 2020.

Fundasul central Dragos Grigore s-a accidentat si nu va putea evolua in “dubla” cu Feroe si Norvegia din urmatoarele cinci zile.

Jucatorul de 35 de ani, legitimat la Ludogoret Razgrad, campioana Bulgariei, a acuzat probleme musculare la nivelul gambei stangi la antrenamentul de ieri din Feroe, desfasurat pe teren sintetic, iar in urma investigatiilor medicale, s-a dovedit ca nu poate evolua in niciuna dintre cele doua meciuri.

Grigore va ramane alaturi de lotul Romaniei in Feroe, urmand a fi supus la sosirea in tara, duminica, la mai multe investigatii. Pana in acest moment, Grigore avea 37 de selectii la nationala Romaniei, pentru care nu a marcat niciun gol. In aceasta campanie de calificare, Grigore a fost integralist in patru din cele sase partide jucate pana acum.

Astfel, in lotul Romaniei pentru meciul cu Feroe vor ramane ceilalti 23 de jucatori convocati de Cosmin Contra, iar surse federale sustin ca in locul lui Grigore va fi convocat fundasul central Andrei Burca (25 de ani), de la CFR Cluj, aflat la debutul pentru nationala Romaniei.