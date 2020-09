UEFA a stabilit programul preliminariilor Campionatului Mondial din Qatar 2022! Cand se joace primele partide

UEFA a stabilit calendarul meciurilor din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2022.

Forul a stabilit ca meciurile sa se dispute dupa strategia aleasa pentru perioada octombrie - noiembrie 2020, cand sunt programate cate 3 partide in perioada alocata jocurilor echipelor nationale.

Preliminariile pentru turneul final din Qatar se vor juca in perioada martie 2021 - martie 2022.

Iata cum arata calendarul echipelor nationale din Europa:

22-31 martie 2021 – 3 meciuri

30 august - 8 septembrie 2021 – 3 meciuri

4 - 12 octombrie 2021 – 2 meciuri

8 - 16 noiembrie 2021 – 2 meciuri

21 - 29 martie 2022 – 2 meciuri / playoff Cupa Mondiala 2022

De asemenea, in perioada 31 mai - 8 iunie 2021 ar urma sa se joace o serie de meciuri amicale, inainte de Campionatul European.

Tragerea la sorti a preliminariilor Campionatului Mondial 2022 va avea loc in luna decembrie.

In alta ordine de idei, UEFA a adoptat si schimbarea numarului de inlocuiri permise in competitiile europene. Astfel, echipele masculine si feminine vor putea sa faca 5 schimbari in fiecare meci din Liga Natiunilor, playoff-ul EURO, Champions League si Europa League.

De asemenea, echipele vor putea sa aiba pe foaia de joc maxim 23 de fotbalisti.