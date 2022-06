Al doilea meci pentru România la Campionatul European U19 s-a soldat cu o înfrângere, la același scor ca-n prima partidă cu Italia, 1-2. De data aceasta, elevii lui Adrian Văsâi (57 ani) au pierdut în compania Franței. Însă, finalul jocului i-a aparținut României. După ce Andrei Coubiș (18 ani) a înscris pentru 1-2, din pasa lui Rareș Ilie (19 ani), tricolorii mici și-au mai creat încă două ocazii mari de a restabili egalitatea.

Atitudinea din ultimele 10 minute l-a impresionat pe Adrian Iencsi (47 ani). Fostul căpitan al Rapidului este conștient că Franța era superioară, dar a ținut să-i felicite pe jucătorii lui Adrian Văsâi pentru problemele pe care le-au pus grupării din Hexagon.

Adrian Iencsi: „Mă uitam la francezi, toți erau atleți!”

„Mie mi-au plăcut băieții, chiar am văzut ambele partide, și prima partidă cu Italia. Chiar dacă am pierdut ambele partide, consider că am avut o evoluție bună. Mi-a plăcut atitudinea acestor tineri, a fost una fantastică.

Este clar că este o diferență foarte mare între noi și Italia, Franța, și alte echipe foarte puternice. Mă refer la diferență de forță, de talie.

Eu consider că antrenorul nostru a gestionat foarte bine ambele partide. A fost un avantaj mic, 2-1, spre finalul partidei, cu puțin noroc, puteam să și egalăm. Să fim sinceri, Franța e o forță. Mă uitam la francezi, toți eram atleți”, a declarat Adrian Iencsi la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.

România U19 mai are de disputat un singur meci în Grupa A, cu Slovacia, vineri, 24 iunie, de la 18:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro.