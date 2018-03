Suedezii REGRETA ca au venit in Romania: "Terenul ala ne-a facut sa aratam ca niste IDIOTI!" Acuzatii grave

Romania s-a impus cu 1-0 in fata Suediei la Craiova, pe un gazon care a cedat in finalul partidei.

In ciuda eforturilor organizatorilor, gazonul de pe noul stadion din Craiova a cedat in finalul partidei.

Vedeta suedezilor, John Guidetti, a declarat in presa suedeza ca echipa lui a avut de suferit din cauza gazonului.

"A fost un meci teribil de plictisitor, dar ambele echipe sunt de vina pentru asta. Abia asteptam sa jucam, dar singurul lucru pe care am putut sa-l facem a fost sa intram pe teren si sa luptam. A fost ceva special.

La cel mai inalt nivel ai nevoie de suprafata buna de joc. Dar cand venea mingea trebuia sa fii foarte atent ca sa stii ce decizie sa iei. Dar mingea sarea jumatate de metru si te lovea in genunchi, terenul ala ne-a facut pe toti sa parem ca niste idioti! Este trist ca meciul a fost stricat din cauza asta.

E pacat ca au castigat, noi am avut ocaziile mai mari. Ei au mai avut o singura sansa inainte sa deschida scorul", a spus Guidetti.

Si atacantul suedez a fost deranjat de faptul ca al patrulea arbitru a fost roman, Sebastian Coltescu.

"S-a vazut, a fost multa dragoste intre ei (nr. intre Coltescu si jucatorii Romaniei)."

Suedezii regreta acum ca au venit in Romania inaintea Cupei Mondiale. "Daca stiam ca terenul va arata asa, nu mai aranjam acest amical. Dar e imposibil sa stii cum va fi vremea la finalul lunii martie in luna ianuarie, sau cand a fost aranjat acest amical. Din pacate nu am avut alte optiuni. Spania, Italia si Portugalia aveauu deja amicale aranjate, noi ne doream sa jucam un amical undeva la Mediterana", a spus Lasse Richt, manager sportiv in cadrul nationalei suedeze.

