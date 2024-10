"Tricolorii" lui Mircea Lucescu s-au impus în tur, pe stadionul din Ghencea, cu scorul de 3-1, obținând victoria pe final de meci, ceea ce i-a făcut pe lituanieni să consideră că meritau mai mult.

Antrenorul echipei naționale a Lituaniei, Edgaras Jankauskas, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la condițiile terenului pe care se va disputa meciul cu România.

Jankauskas a menționat că a primit informații despre echipa României de la portarul lui U Cluj, Gertmonas, dar și că staff-ul său a studiat în detaliu naționala noastră.



"Nu ştiu cum se va desfăşura meciul, având în vedere cum se prezintă terenul. Nici la Bucureşti nu a fost cel mai bun teren, dar calitatea meciului a fost mai bună decât a terenului. Să sperăm că va fi la fel, dar cu un rezultat mai bun pentru noi.

Spionul din S  uperliga



Gertmonas (n.r. - portarul lui U Cluj) ne-a ceva informaţii, dar am studiat bine naţionala României. Nu cred că vom avea parte de surprize. Trebuie să oprim seria de înfrângeri. România are jucători de mare calitate. Oricine poarte înscrie. Defensiva e foarte puternică, iar portarul are mare experienţă.



E o echipă de top, care vine după un parcurs bun la EURO. E o naţională tare, cu jucători care evoluează la cluburi importante. Va fi un test pentru noi şi vom încerca să dăm tot ce avem mai bun.



Am pus probleme în tur, dar la final nu ne-am ales cu nimic. Am simţit că meritam mai mult decât am obţinut", a spus selecţionerul Lituaniei, Edgaras Jankauskas, la conferința de presă premergătoare partidei cu România.



Programul României în Liga Națiunilor 2024

Kosovo – România 0-3

România – Lituania 3-1

Cipru – România 0-3

Lituania – România (15 octombrie 2024, ora 21:45);

România – Kosovo (15 noiembrie 2024, ora 21:45);

România – Cipru (18 noiembrie 2024, ora 21:45).