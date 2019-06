Soarta lui Ionut Radu a fost DECISA, Inter si Genoa au batut palma! Unde va juca in sezonul urmator. ULTIMA ORA

Genoa si Inter Milano au ajuns la un acord in privinta lui Ionut Radu.

Ionut Radu a aflat unde va juca in sezonul urmator chiar inaintea semifinalei cu Germania de la EURO U21! Tanarul portar a fost rascumparat de Inter cu 15 milioane de euro, insa va fi cedat sub forma de imprumut in sezonul urmator la Genoa. Inter a decis sa activeze acum clauza de rascumparare deoarece pretul portarului roman urca la 18 milioane in 2020. "Viitorul lui Inter e pe maini bune. Radu, favorit sa-i ia locul lui Handanovic in perioada urmatoare", scrie Gazzetta dello Sport.

Oficialii celor doua cluburi s-au intalnit ieri si au decis ca nu e momentul ca Radu sa se intoarca la Inter Milano. Antonio Conta a preluat echipa si spera sa alcatuiasca un lot de titlu in Serie A si nu vrea sa riste cu un portar neexperimentat. Cu toate astea, portarul roman este apreciat de conducerea lui Inter, iar Radu ar putea sa faca pasul spre Milano vara viitoare.



Ionut Radu, titular clar la Genoa!

Pentru sezonul urmator, Ionut Radu are postul de titular asigurat in Serie A, la Genoa. Portarul nu are emotii in privinta postului sau, insa Genoa are in continuare ca obiectiv salvarea de la retrogradare. "E destinat sa-l inlocuiasca intr-o zi pe Handanovic la Inter", scrie Gazzetta dello Sport despre liderul nationalei U21, care joi se dueleaza cu Germania pentru un loc in finala EURO 2019!