Se tem de pustii lui Radoi! Reactia selectionerului Frantei dupa tragerea la sorti pentru EURO 2019: "Romania nu este o surpriza" Cel mai mare atuu al nationalei mici

Romania U21 va juca in grupa C la EURO 2019 din Italia.

Adversarele pustilor lui Mirel Radoi sunt unele redutabile. Romania a avut ghinion la tragerea la sorti si a picat in grupa cu Franta, Croatia si Anglia.

Dupa tragerea la sorti reactiile din tabara romaneasca au fost unele pline de optimism. Mirel Radoi a declarat ca vrea sa ajunga in semifinale.

Despre echipa Romaniei a vorbit si selectionerul Frantei, Sylvain Ripoll. Acesta a laudat selectionata lui Radoi si a remarcat puterea defensiva a pustilor romani.

"Avem in grupa Anglia, care a castigat anul trecut titlul mondial la U19, Croatia, care este o echipa frumoasa, cu o dinamica buna de joc, iar Romania, care este cea mai buna aparare a preliminariilor, cu doar patru goluri primite. Se anunta un adversar redutabil. Romania nu este o surpriza, prin rezultatele din preliminarii arata ca nu este deloc o surpriza. A terminat pe primul loc in grupa, de o maniera clara, are aceasta soliditate defensiva care este atat de importanta in fotbal.

E o echipa echilibrata, de calitate, asa cum este si imaginea fotbalului romanesc. N-am stiut ca joaca si fiul lui Hagi. Bineinteles ca toata lumea fotbalului cunoaste acest nume, dar cred ca mai sunt si alti jucatori interesanti", a spus Ripoll, scrie Telekom Sport.

Franta si Anglia sunt cotate cu primele doua sanse la castigarea trofeului de la EURO 2019.

Francezii pot ataca Romania cu Kylian Mbappe, care este eligibil pentru lotul lui Ripoll. El a facut parte din echipa mare a Frantei in aceasta vara si a ridicat trofeul de campion mondial in Rusia.

Primul meci al Romaniei la EURO 2019 va fi pe 18 iunie impotriva Croatiei.