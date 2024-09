România U20 - Germania U20 - LIVE de la ora 19:00

România Under 20 joacă primele două meciuri în noul sezon de Elite League U20 pe datele de 5 și 10 septembrie, iar primul duel, cu Germania U20, se va disputa pe teren propriu, pe stadionul „Francisc von Neuman” din Arad.

Miercuri seară, jucătorii pregătiți de Costin Curelea au efectuat antrenamentul oficial pe arena „Francisc von Neuman”, imediat după ce reprezentativa U20 a Germania și-a terminat sesiunea de pregătire.

În total, selecționerul U20 a avut la dispoziție 24 de jucători (21 de câmp și 3 portari), în urma „transferului” lui Cătălin Vulturar de la U21 pentru duelul cu Germania. Acesta va reveni la selecționata pregătită de Daniel Pancu după acest meci.

Neamțul cu cetățenie română Dennis Seimen, rezervă în Bundesliga la vicecampioana VfB Stuttgart

La adversari este convocat portarul Dennis Seimen (18 ani) de la VfB Stuttgart, fotbalist care deține și cetățenia română și care a fost până acum titular la naționalele de juniori ale nemților.

Seimen, care are ambii părinți din România, a evoluat deja împotriva tricolorilor în meciul fabulos din Turul de Elită Under 19 din acest an, România - Germania 3-2, decis de golul uluitor al lui Adrian Mazilu din minutul 90+6.

Dennis Seimen este vicecampion cu Stuttgart în ultimul sezon din Bundesliga, în care a fost însă doar rezervă.

Programul meciurilor României din Elite League U20

5 septembrie: România U20 – Germania U20, ora 19:00, stadion „Francisc von Neuman”, Arad

10 septembrie: Anglia U20 – România U20, ora 21:00, stadion „Edgeley Park”, Stockport

Octombrie 2024:

10 octombrie – Cehia U20 – România U20

14 octombrie – România U20 – Elveția U20 (meci amical)

Noiembrie 2024:

14 noiembrie – România U20 – Portugalia U20

19 noiembrie – Italia U20 – România U20

Martie 2025:

21 martie – Polonia U20 – România U20

25 martie – România U20 – Turcia U20

Lotul României Under 20

Portari: Ștefan Lefter (Corvinul Hunedoara), Denis Oncescu (CFC Argeș), Paul Toroc (CSM Slatina);

Fundași: David Maftei (Oțelul Galați), Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia), Matteo Duțu (AC Milan / Italia), Ionuț Pop (Corvinul Hunedoara), Răzvan Pașcalău (Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Alexandru Șuteu (FC Voluntari), Robert Bădescu (CS Mioveni);

Mijlocași: Denis Rența (CSM Focșani), Robert Jalade (FC Sevilla / Spania), Andrei Florea (Juventus Torino / Italia), Antonio Bordușanu (Dinamo București), Andres Șfaiț (Salernitana / Italia), Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Alexandru Musi (FCSB), Ștefan Bană (Universitatea Craiova), Omar El Sawy (Rapid București), Adrian Caragea (Dinamo București);

Atacanți: Rareș Burnete (Lecce / Italia), Alexandru Stan (Gloria Buzău).

Selecționer: Costin Curelea

Lotul Germaniei Under 20

Portari: Mio Backhaus (Werder Bremen), Dennis Seimen (VfB Stuttgart), Max Weiss (Karlsruher)

Fundași: Elias Baum (SV Elversberg), Hendry Blank (RB Salzburg), Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt), Tim Drexler (Hoffenheim), Julian Eitschberger (RW Essen), Julian Pauli (FC Koln), Tom Rothe (Union Berlin)

Mijlocași: Noel Aseko Nkili (Bayern Munchen II), Aljoscha Kemlein (Union Berlin), Pascal Klemens (Hertha Berlin), Mert Komur (FC Augsburg), Ibrahim Maza (Hertha Berlin), Raul Paula (NAC Breda / Olanda), Aaron Zehnter (SC Paderborn)

Atacanți: Ilyas Ansah (SC Paderborn), Justin Diehl (VfB Stuttgart), Damion Downs (FC Koln), Anton Kade (FC Basel / Elveția), Dzenan Pejcinovic (Fortuna Dusseldorf), Nelson Weiper (Mainz 05)

Selecționer: Hannes Wolf

Info și foto: FRF