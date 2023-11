România, salt important în clasamentul FIFA după calificare la EURO 2024! Pe ce loc au ajuns tricolorii

Tricolorii au obţinut luna trecută două victorii în ultimele lor meciuri din preliminariile EURO 2024, 2-1 cu Israelul în deplasare şi 1-0 cu Elveţia la Bucureşti.

România a început anul pe 52, iar în aprilie a urcat pe locul 46, după care a oscilat între 47 (iunie, septembrie) şi 48 (iulie, octombrie). Aceasta este cea mai bună clasare a României din 2021 încoace, transmite Agerpres.

Argentina se menţine pe primul loc al ierarhiei, urmată de Franţa, dar Anglia a urcat pe locul al treilea al podiumului, Belgia a urcat şi ea, în timp ce Brazilia a coborât două poziţii şi se află pe cinci, după eşecurile cu Columbia şi Argentina.

Elveţia, principala adversară a României în preliminariile EURO 2024, a coborât patru locuri, pe 18, după egalul cu Kosovo şi eşecul de la Bucureşti.

Ultimul clasament FIFA din acest an va fi publicat pe 21 decembrie.

