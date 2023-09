România - Kosovo | Cum ar putea arăta "primul 11" pregătit de Edi Iordănescu

Selecționata României a remizat acasă împotriva Israelului, scor 1-1, în fața a celor 50.000 de oameni veniți pe Național Arena să îi susțină pe tricolori.

Elevii lui Edward Iordănescu au înscris prin Denis Alibec în minutul 27, după gafa de zile mari a portarului Omri Glazer. Repriza a doua a aparținut în totalitate Israelului care a avut 14 ocazii de gol din totalul de 16 la finalul partidei. România s-a văzut dominată, însă bara lui Glockh a lăsat tabela de marcaj neatinsă, iar partida s-a terminat 1-1.

Prefața lui Edward Iordănescu

”Suntem din nou în fața unui moment important. În fața unui joc foarte important în economia clasamentului și a obiectivului pe care-l avem. Inevitabil, ne gândim și la ce a fost acum două zile. Suntem conștienți în ce situație ne aflăm. Sunt și elemente pozitive pe care nu am cum să nu le scot în față. În același timp, sunt și realist. Trebuie să ne ridicăm nivelul exprimării. Lucrez cu această realitate.

Ne-am dorit cu toții trei puncte cu Israel. Am avut o primă repriză în care în linii mari nu mă pot declara nemulțumit. Adversarul a avut un singur șut pe poartă. Am și reușit să marcăm. După care, repriza a doua am gestionat-o prost. Ce s-a întâmplat după gol nu trebuia să se întâmple. Am coborât mental.

Totuși, rămânem pe un loc calificabil. Sunem neînvinși după cinci jocuri. Cum, necum, avem și cea mai bună apărare. Raportat și la perioada mai lungă de când suntem împreună cu acest grup, din iunie anul trecut, de mai bine de un an de zile, suntem neînvinși în jocurile oficiale. Trebuie să mergem cu încredere înainte” a declarat Edward Iordănescu înaintea duelului cu Kosovo

Apele tulburi din vestiarul tricolorilor

Florinel Coman a plecat la vestiare și nu s-a mai întors să urmărească desfășurarea partidei, imediat după ce a fost schimbat, în minutul 57 al duelului cu Israel.

Jucătorul FCSB-ului nu a fost singurul nemulțumit din tabăra tricoloră. Ianis a fost extrem de abătut în ultimele minute ale meciului, când a gesticulat după decizii neinspirate ale colegilor săi și din cauza dificultăților de a muta jocul în jumătatea adversă. După fluierul de final al meciului, Hagi jr. a mers primul în fața peluzei unde se aflau ultrașii, care au încurajat naționala la meciul cu Israel, i-a aplaudat și a plecat spre vestiare, deși colegii săi s-au strâns la mijlocul terenul și s-au deplasat în grup spre acea zonă.

Cum ar putea arăta primul 11 al României

H.Moldovan- Manea, Drăgușin, Burcă, Bancu- T. Băluță, R.Marin, N.Stanciu - Moruțan (I.Hagi), D.Alibec, F. Coman

George Pușcaș a fost aspru criticat pentru ratarea în situație de 1 la 1 cu portarul Glazer. Suporterii și-au pus mâna în cap după ce mingea s-a dus peste poartă, iar la finalul partidei atacantul de 27 de ani a fost subiectul ironiilor cu privire la frizura sa.

Presiuni s-au pus și asupra lui Edward Iordănescu, care nu a apelat la serviciile lui Ianis Hagi, singurul jucător român înregistrat în acest moment în eșalonul de elită al campionatului spaniol. Fiul lui Gheorghe Hagi a ajuns în această vară la Deportivo Alaves, fiind împrumutat de formația scoțiană Glasgow Rangers.

Selecționata României va primi vizita naționalei Kosovo marți, 12 septembrie de la ora 21:45 pe stadionul Național Arena.

Clasamentul în grupa României după cinci runde

1. Elveția - 11p

2. România - 9p

3. Israel - 8p

4. Belarus - 4p

5. Kosovo - 4p

6. Andorra - 2p

Programul României în preliminariile EURO 2024