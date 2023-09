Susținuți de aproape 50.000 de spectatori pe Arena Națională din București, tricolorii au remizat cu noroc în partida contra Israelului, scor 1-1. Meciul din etapa a cincea a Grupei I a preliminariilor a arătat o formație care a reușit rar să găsească breșe în defensiva oaspeților.

Iosif Rotariu: "România are un singur punct fix în echipă"

Israel a dominat a doua repriză după ce Denis Alibec deschisese scorul. Fotbalistul transferat de Farul în Qatar la Muaither a fost titular și a jucat în tridentul ofensiv alături de Deian Sorescu în banda dreaptă și Florinel Coman în aripa stângă. A impulsionat în permanență atacul tricolorilor și a fost omul potrivit la locul potrivit la unicul gol al României. În repriza a doua a fost înlocuit cu George Pușcaș.

Iosif Rotariu spune pentru Sport.ro că Denis Alibec e unicul fotbalist care are nu are în acest moment înlocuitor în naționala României.

"Alibec e unicul punct fix din naționala României. În prezent, el nu are înlocuitor pe măsură. E în formă, e atacant pur-sânge. Nu contează că s-a transferat în Qatar, a arătat încă o dată că România are nevoie de el.

Per total, România a făcut un meci slab, așa cum au fost toate din aceste preliminarii. Nu e vorba de fizic sau mental, atât pot jucătorii noștri la ora actuală. N-am așteptări de la meciul cu Kosovo după ce am văzut până acum la această națională. Le trebuie băieților noroc și cu Kosovo.

Nu mă aștept la schimbări radicale din punct de vedere al jocului", a declarat Iosif Rotariu, pentru Sport.ro.

Denis Alibec, explicații după egalul de pe Arena Națională

Transferat luna trecută la Muaither în Qatar, Denis Alibec (32 de ani) e cotat la 1 milion de euro. La prima reprezentativă a marcat patru goluri în 26 de partide.

„Eu zic că am făcut un meci prost, după ce am marcat ne-am retras un pic și au controlat jocul după 1-0, chiar dacă puteam câștiga s-a întâmplat să luăm gol și nu am reacționat cum ar fi trebuit.

Pentru noi era foarte importantă această victorie, dar nu avem ce face, trebuie să mergem mai departe, să câștigăm meciul cu Kosovo, după să luăm șase puncte cu Andorra și Belarus. Zic și eu că ne-am retras, au pus și ei presiune pe noi, poate dacă nu luam gol așa repede, eu zic că reușeam să câștigăm și să marcăm golul 2", a declarat Denis Alibec la finele meciului cu Israel.

România - Kosovo 1-1

ROMÂNIA: H. Moldovan – Sorescu (Moruţan 56), C. Manea, A. Burcă, Drăguşin, Bancu – M. Marin (Olaru 64), R. Marin, N. Stanciu (Cicâldău 87) – Fl. Coman (Mihăilă 56), Alibec (Puşcaş 64). SELECŢIONER: Edward Iordănescu

ISRAEL: Glazer – Dasa, Miguel Vitor, Goldberg (Lemkin 77), Revivo – Dor Peretz (Abu Fani 72), Lavi, Gloukh – Jehezkel (Kanichowsky 72), Turgeman (Weissman 62), M. Solomon. SELECŢIONER: Alon Hazan

Cartonaşe galbene: M. Marin 56, Drăguşin 61, Puşcaş 85 / Kanichowsky 89

Cifre după meciul cu Israel, potrivit FRF

Nicușor Bancu a jucat din nou pentru România după o pauză de 348 de zile, el lipsind o perioadă îndelungată din cauza unei accidentări.

Ultima oară când naționala a înregistrat 3 remize consecutive a fost în preliminariile EURO 2016, cu Anghel Iordănescu selecționer, iar România a obținut calificarea.

Denis Alibec a marcat golul cu numărul 4 pentru echipa națională, al doilea în actualele preliminarii.

Andrei Burcă a ajuns la selecția cu numărul 20, iar Olimpiu Moruțan a bifat jocul cu numărul 10 pentru România.

Florinel Coman are pentru prima dată 3 meciuri consecutive la echipa națională, toate începute ca titular.

VIDEO Andrei Burcă, înainte de România - Kosovo