Arbitrul a intrerupt meciul din cauza scandarilor! Reactia lui Alexander Isak, victima "scandarilor": "M-a intrebat daca vreau sa opreasca meciul" 

Romania a pierdut pe teren propriu cu Suedia si a ratat calificarea directa la EURO 2020.

Suedezii au deschis scorul in minutul 18 prin Forsberg dupa o greseala a lui Vasile Mogos, iar Quaison a inscris in minutul 34, golul de 2-0. Romanii nu au reusit sa inscrie, iar cea mai clara faza a Romaniei a venit in minutul 88 prin sutul lui Mogos pe care portarul suedez a reusit sa il intercepteze.

Suedezii au amenintat ca intentioneaza sa paraseasca terenul daca vor auzi scandari rasiste din partea suporterilor romani. In minutul 82, meciul a fost intrerupt, dupa ce arbitrul s-a consultat cu jucatorul proaspat intrat, Alexander Isak.

Dupa meci, Isak a vorbit despre discutia cu arbitrul.

"L-am intrebat pe arbitru daca a auzit ceva. Cateva minute mai tarziu, a intrerupt meciul, zicand ca a auzit ceva. M-a intrebat daca vreau sa opreasca meciul. I-am spus nu, nu e nevoie sa faci asta", a declarat Alexander Isak pentru Cmore.