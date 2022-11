România nu a avut cea mai bună evoluție în prima repriză, fiind dominată în totalitate de Slovenia, iar de aceeași părere a fost și Ciprian Marica. Fostul internațional a evidențiat faptul că cele două părți ale jocului au fost diametral opuse.

Marica a specificat că, dacă „tricolorii” nu s-au făcut remarcați la poarta lui Oblak în prima parte a meciului, în cea de-a doua reprezentativa României i-a creat probleme goalkeeper-ului Sloveniei.

„Două reprize total diametral opuse. Una în care nu tragem nici măcar un șut pe poartă, în prima repriză suntem dominați total și se auzea foarte des 'ieși, ieși' excesiv din partea lui Edi Iordănescu. Nu mai aveam aer și ne-am văzut total dominați.

Am schimbat la pauză, a fost o altă abordare, o altă tactică de joc, altceva, în care am dominat adversarul și am reușit ca noi să avem șapte șuturi pe poartă și ei zero. Încercăm să luăm lucrurile pozitive și lucrurile bune și să nu uităm că e doar un amical”. a spus Ciprian Marica.

Ce a spus Anghel Iordănescu după România - Slovenia 1-2

Fostul selecționer al României, Anghel Iordănescu, a vorbit despre evoluția formației dirijate de fiul său, Edward Iordănescu, evidențiind faptul că repriza a doua a fost categorică a „tricolorilor”.

„Nu cred că este importantă impresia lăsată mie, ci impresia pe care a lăsat-o mediei, suporterilor, în general impresia pe care a lăsat-o după un meci amical. Dacă mă întrebați strict personal, eu v-aș spune că au fost două reprize distincte.

În prima repriză oaspeții au dominat, au marcat două goluri, dintre care unul dintr-o greșeală în defensiva noastră și celălalt gol pe o nesincronizare între apărătorii noștri, dar în orice caz au dominat și controlat jocul.

Repriza a doua a fost în totalitate a noastră, am avut ocazii, posesie și cred eu că pe undeva este un rezultat neconform cu realitatea. Am avut ocazia lui Pușcaș, Cicâldău, Drăguș, am avut bară. Probabil meritam cel puțin un rezultat de egalitate.

Una peste alta, orice aș spune eu se interpretează, că sunt acuzat că sunt subiectiv, prin prisma faptului că sunt cine sunt, iar selecționerul este cine este. Eu totuși cred că este un joc care a venit bine pentru noi.

Suntem o echipă din punctul nostru de vedere care suferim din punctul de vedere al angajamentului, care suferim în lupta directă. Dacă și gazonul nu ne ajută și nu putem asigura prin el și abilitatea noastră tehnică o posesie, o progresie, să zic așa, evitarea angajamentului corp la corp, este până la urmă un punct în minus în ceea ce ne privește pe noi”, a spus Anghel Iordănescu într-o intervenție telefonică la PRO ARENA.

România - Slovenia 1-2

În meciul de pe stadionul Cluj Arena, slovenii au deschis scorul, prin Sesko, lovitură de cap în minutul 26. Cinci minute mai târziu, Sporar a dublat avantajul oaspeţilor. Drăguş a redus din diferenţă în minutul 64, inscriind din pasa lui Cristian Manea.

ROMÂNIA: H. Moldovan - Cr. Manea, Burcă, Nedelcearu (Drăguşin 72), Vătăjelu (Opruţ 60) - R. Marin (Boloca 84), M. Marin, Cicâldău (Olaru 60) – Cordea (46 Moruţan), Puşcaş, Drăguş (Petrila 73). SELECŢIONER: Edward Iordănescu

SLOVENIA: Oblak - Stojanovic, Blazic (Mevlja 46), Bijol, Balkovec (Sikosek 70) – Lovric (Karnicnik 46), Cerin, Kurtic (Stankovic 85), Verbic (Horvat 79) - Sesko, Sporar (Vomberger 46). SELECŢIONER: Matjaz Kek

Arbitru: Nicolas Laforge (Belgia)

Cartonaşe galbene: Drăguş 34, Olaru 82 / Lovric 23, Balkovec 48, Stojanovic 58, Verbic 66, Sikosek 83

Duminică, România va juca un alt amical, cu Republica Moldova, de la ora 20.30, la Chişinău.