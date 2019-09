Pustii lui Radoi promit calificarea dupa esecul cu Danemarca: "Ne revansam si ducem nationala la EURO!"

A fost ceva putred in Danemarca, iar Radoi i-a pus la zid pe pustii de la tineret ! "Ne revansam si ducem nationala la EURO", promit jucatorii.

"Am jucat prost! Nu meritam nici egal", s-a plans Radoi, dupa infrangerea 1-2 din Danemarca. Coman a ratat un penalty in prelungiri.



Radoi si pustii sai au dormit in aeroport si au ajuns la doua noaptea in Bucuresti, cu o intarziere de doua ore.



Urmatoarele meciuri sunt in octombrie, cu Ucraina si Irlanda de Nord.