Kosovarii au făcut semne provocatoare și obscene în fața suporterilor români și au părăsit terenul, refuzând să revină pe gazon pentru finalul meciului.

Eroll Salihu: ”Din păcate, Kosovo va pierde meciul la masa verde!”

Eroll Salihu, fostul secretar al Federației de Fotbal din Kosovo și actualul președinte al Consiliului de Arbitraj Sportiv, a dat verdictul după scandalul petrecut la finalul meciului România – Kosovo.

Salihu susține că scandările pro-Serbia ale suporterilor români nu pot fi catalogate drept ”rasiste”, motiv pentru care, în opinia sa, kosovarii vor pierde meciul la ”masa verde”.

”Nu au existat scandări rasiste în România, acele scandări nu intră la categoria scandărilor rasiste. Suntem o rasă ariană, nu ar trebui să fim interesați de acele scandări ’Serbia, Serbia’. Din păcate, Kosovo va pierde meciul la masa verde, pentru că arbitrul a fluierat finalul meciului fără ei pe teren”, a spus Eroll Salihu, conform Gazeta Express.

Mircea Lucescu: ”Kosovarii au venit cu niște minciuni!”

"Kosovo s-a prezentat foarte bine, au jucători care joacă la cluburi bune. Au controlat jocul. Nu am fost incisivi în atac, am pierdut multe mingi. Din 300 și ceva am pierdut cam 70, foarte mult. Am avut noroc cu un portar extraordinat. Meciul se termina cu un egal care ne satisfăcea.



Jucătorii au simțit și presiunea unui stadion plin, altfel nu îmi explic. Noi știam înainte că vor ieși de pe teren, declaraseră și la conferință. Publicul s-a comportat extraodrinar. Nici nu se poate compara cu ce a fost la Priștina. Au aruncat cu obiecte în noi, ne-au fluierat imnul. Mă așteptam să nu li se fluiere imnul, le-au dat apă la moară. Sperau că o să iasă de pe teren și vor câștiga cu 3-0. Lipsă de fair play teribilă.



Pe teren trebuie să se dea dovadă de respect și de educație. Apoi, au venit cu niște minciuni. Nu au fost jigniți, loviți. Când l-a provocat pe Alibec, el nu trebuia să răspundă provocării, le spusesem înainte. A existat această teamă că se poate întâmpla ceva.



Dacă nu câștigăm cu 3-0, înseamnă că nu mai există regulament. Oricum a fost încălcat pentru că s-a prelungit atât. Trebuia să ia decizia imediat, nu au avut curajul să o facă. Noi eram dispuși să stăm și până dimineață. Oricum, am ajuns la 4 acasă. O echipă care iese de pe teren, trebuie să piardă 0-3. Decizia trebuie să fie luată de instanță", a spus Mircea Lucescu la conferința de presă.