Presa din Kosovo l-a descris în două cuvinte pe Mircea Lucescu, după meciul de la Priștina

Partida de la Priștina a marcat și revenirea lui Mircea Lucescu (79 de ani) pe banca tehnică a echipei naționale după 38 de ani. Într-o atmosferă ostilă, ”tricolorii” au deschis scorul prin Dennis Man în minutul 40, după o acțiune personală încheiată cu un șut puternic.

În a doua parte a jocului, în minutul 51, Răzvan Marin a dus scorul la 2-0, din penalty, iar Denis Drăguș a fost cel care a închis tabela în minutul 82.

Presa din Kosovo a tras o singură concluzie după ce a văzut discursul lui Mircea Lucescu. Selecționerul nostru a fost numit ”profesionist adevărat” în publicația telegrafi.com.

Mircea Lucescu, după Kosovo - România 0-3: "Meritul este și al lui Edi Iordănescu, Cosmin Contra și Mirel Rădoi"

La finalul partidei de la Priștina, Mircea Lucescu a ținut să precizezez că meritul pentru această victorie este și al lui Edi Iordănescu, dar și al altor foști selecționeri ai României care au lucrat cu jucătorii de acum, precum Mirel Rădoi sau Cosmin Contra.

"Il Luce" își felicită jucătorii pentru prestația arătată la Priștina, însă precizează că este doar un meci, iar "surprize pot apărea de la orice echipe", făcând referire la duelul cu Lituania de luni.

"Speram la această victorie. Când ne-am strâns la Mogoșoaia, când am văzut atâția băieții din toate colțurile lumii, am fost preocupat și îngrijorat, dar mi-am dat seama că am de-a face cu niște jucători profesioniști, inteligenți, care știu ce vor și au fost foarte atenți la ce le-am spus. Am insistat și am forțat față de ce erau obișnuiți să facă. Ei mergeau mai mult pe relaxare și recuperare. Nu, trebuie să ridicăm ștacheta ca să facem față jocului adversarilor.

Aș vrea să spun un singur lucru. Meritul acestei victorii este și al celorlalți antrenori de dinaintea mea - Contra, Edi Iordănescu, Rădoi, toți care au contribuit la formarea acestui grup de jucători talentați. Ei aveau nevoie de ceva în plus pentru a face un pas înainte”, a spus ”Il Luce”.

Clasamentul în grupa României din Liga Națiunilor

1. România - 3p (3-0)

2. Cipru - 3p (1-0)

3. Lituania - 0p (0-1)

4. Kosovo - 0p (0-3)

Urmează să se dispute:

România - Lituania (luni, 21:45, Stadionul Steaua)

Cipru - Kosovo (luni, 19:00, AEK Arena)