OPINIE | Chiricheș, comisar-șef. Leo Badea scrie despre Muntenegru - România 2-0

de Leo BADEA

Când spui Iordănescu mintea o ia la galop spre CM 94. Inevitabil îți revin în fața ochilor golurile lui Hagi, Ilie Dumitrescu etc. Apoi ne umplem de furie când rememorăm faza când Kennet Andersson îi păcălește pe Gică Popescu și pe Florin Prunea. Ce păcat, cu siguranță am fi eliminat Brazilia și am fi câștigat Campionatul Mondial.

România, campioană mondială. Frumos vis. Revin. Când spui Iordănescu, spui ECHIPA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI. În momentele astea îmi dau seama cât de dornic , pasionat și obsedat de marea performanță este Edward Iordanescu. Ce echipă, ce lot aveam în 94!

Mă uitam înainte de meci și, ca de fiecare dată, am încercat un 11 al meu. Un 11 câștigător. Foarte greu. Recunosc că mi-a fost foarte greu. Însă am nimerit 10 titulari. E ceva!

După ce arbitrul suedez (Doamne, parcă e un blestem... nu mai scăpăm de suedezii ăștia!) Andreas Ekberg a fluierat începutul meciului, în afara faptului că brusc mi-a crescut tensiunea, am inceput ca de fiecare dată să sper să cred că putem să jucam un fotbal de calitate. Nu-mi place să văd meciurile importante la TV.

Trebuie însă să spun sincer că în fața televizorului nu mă mai cenzurez și fac ca toate animalele pământului.

Ce nu-mi place deloc este când îi văd pe jucătorii noștri înainte de a ieși pe teren, pentru intonarea imnurilor, că sunt palizi la față. De la primul contact cu echipa îmi dau seama după cât de străvezii sunt la față sau nu, dacă avem sau nu dorință, putere de caracter, curaj, poftă de victorie, mentalitate de învingător. Și mă opresc aici.

Unde ești tu, Lăcătușule?

Unde ești tu, Lăcătușule, care încă de la ieșirea din vestiar îți venea să muști din adversar.

Teamă? FIAREI nu i-a fost niciodată teamă. indiferent de numele echipei sau de adversarul direct. Hai băieti, hai ca se poate! Selectionerul Radulovic, ca nu-i are la dispoziție pe Savic de la Atletico Madrid si Jovetic de la Hertha Berlin. Hai, că se poate! A început meciul și până la pauză nu am remarcat decat lucruri negative.

Am chinuit fotbalul de parcă ne-am propus să-l pedepsim. Total neinspirata alegerea cuplului de comentatori. Două nume mari scoliți în două instituții diametral opuse ca mentalitate, gândire și expunere.

Emil Grădinescu, produs al TVR-ului, un comentator mai degrabă clasic, încorsetat de fraze trase printr-un anumit tipar, iar Costi Mocanu produs de PRO TV un comentator spontan și libertin. Cei doi au dus pe toată perioada partidei o luptă surdă în a demonstra fiecare că este mai bun decât celălalt. Doi comentatori fără discuție valoroși, însă deloc complementari și total diferiți.

Chiricheș și vorba lui Cornel Dinu

Revenind la oile noastre, comisarul Chiricheș a demonstrat încă o dată de ce este considerat în Italia o mare gogoașă, o deziluzie. Chiricheș n-are stofă de lider.

Un lider se naște, nu se construiește. Ori Chiricheș nu are cum, nu poate fi lider. Nu are valoarea și capacitatea necesară pentru a dirija pe cineva. Cred că și acasă doarme pe preș când o comite.

Spunea cândva Cornel Dinu că preferă o armată de cerbi cu un leu în frunte decât o armată de lei cu un cerb în frunte. În momentul ăsta ne încăpățânăm să lăsam naționala să fie condusă din teren de un tip care și-a greșit meseria.

Herr gogoașă umflată!

O spun de mult timp că nu are calități pentru fundaș central și pentru că o comite des ar trebui mutat la mijloc ca să nu mai fie atât de letal pentru propria echipă. Mă înspăimântă ideea de a continua cu Chiricheș pe post de căpitan al echipei. Chiricheș a reușit performanța să fie groparul echipei și a speranțelor noastre de performanță.

Niciodată nu vom învăța să câștigăm inainte de a fi pierdut.

Tragedia noastră constă în faptul că ne-am obișnuit să pierdem. Am uitat să câștigăm. Ne-am împiedicat la debut. A avut comisarul Chiricheș grijă să ne spulbere visurile. Cred că ar fi cazul ca acest "comisar" să se ceară afară. Îti așteptăm retragerea de la națională, herr gogoașă umflată!

PS: Da, Meme ai avut dreptate, e debandadă fără Chiricheș. Te pricepi, e foarte clar. Doar că cu el în teren e moartea pasiunii. De tăceai filozof te numeai!