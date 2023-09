Olimpiu Moruțan are și susținători după valul de ironii: ”Bravo, mă! Eu sunt fanul lui. Seamănă cu mine”

Olimpiu Moruțan (24 de ani) a început meciul din postura de rezervă, dar a intrat în minutul 71 în locul lui Ianis Hagi, la scorul de 0-0.

La interviul de după meci, Moruțan a fost ironic atunci când a spus ce ar trebui să pună la punct jucătorii naționalei pentru următoarea ”dublă”, cu Belarus și Andorra. Pentru reacția sa, mijlocașul a fost aspru criticat în spațiul public, dar are și susținători.

Robert Niță, fostul jucător de la Steaua și Rapid, a ”aplaudat” reacția ironică a fostului jucător de la FCSB.

Robert Niță: ”Bravo, mă! Eu sunt fanul lui. Seamănă cu mine”

”Păi, bravo. Și ăsta de ce nu poate să vorbească? Nu, frate, lasă-i să vorbească, să aibă personalitate. Răspunde Moruțane, bravo! Aveți personalitate și răspundeți, și pe teren și în afara lui. A jucat bine Moruțan? Da. Bravo, mă. Ieși și răspunde. Eu sunt fanul lui Moruțan. Seamănă cu mine, și eu transpiram mai mult la declarații.

Să aibă personalitate și Stanciu, și Moruțan. Trebuie să vorbească când joacă unul bine. Cum i-a zis Țiți Dumitriu lui Adi Ilie: ‘Du-te tu și bate că ai dat 2 goluri. Dacă ratezi n-are nimic’. Când să vorbească, când calcă pe ea, când sunt slabi?”, a spus Robert Niță, la Fanatik.ro.

Olimpiu Moruțan, ironic la interviu: ”Trebuie să jucăm tiki-taka cum vă place vouă”

”Trebuie să jucăm tiki-taka cum că place vouă. Mă bucur că am câștigat. Important e să jucăm ce vă place vouă. Am avut un om în plus, am mers peste ei. Ne doream victoria, asta e clar. Am fost puțin supărat, dar mă bucur că s-a reluat meciul.

Dacă se oprea meciul, nu mai aveam ce să facem. Mergeam la cabine și asta era soarta meciului. Vom vedea la meciurile următoare ce vom face. Lumea nu ne vede calificați, suntem jucători slabi, dar noi încercăm să dăm totul.

Toată lumea ne critică, normal că suntem slabi, nu? Am jucat prost cu Israel, deci suntem slabi. Ne bucurăm că am câștigat acum. Am văzut și noi că nu am jucam bine. Am revăzut și acum ne-a ieșit jocul. Dacă suntem slabi, mergem mai departe. Așa cum suntem, vrem să ne calificăm la EURO!”, a spus Moruțan.