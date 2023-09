Chiar dacă au evoluat mai bine de o repriză în superioritate numerică, ”tricolorii” au tremurat pentru victorie pe Arena Națională. Nicolae Stanciu a ratat un penalty, dar și-a luat revanșa reușind să deschidă scorul în minutul 83, cu un șut care l-a lăsat ”mască” pe portarul advers.

Scorul final a fost stabilit în minutul 90+3 de Valentin Mihăilă, iar România a revenit pe locul doi în Grupa I, cu patru etape înainte de finalul campaniei de calificare.

Olimpiu Moruțan (24 de ani) a început meciul din postura de rezervă, dar a intrat în minutul 71 în locul lui Ianis Hagi, la scorul de 0-0.

La interviul de după meci, Moruțan a fost ironic atunci când a spus ce ar trebui să pună la punct jucătorii naționalei pentru următoarea ”dublă”, cu Belarus și Andorra.

Olimpiu Moruțan, ironic la interviu: ”Trebuie să jucăm tiki-taka cum vă place vouă”

”Trebuie să jucăm tiki-taka cum că place vouă. Mă bucur că am câștigat. Important e să jucăm ce vă place vouă. Am avut un om în plus, am mers peste ei. Ne doream victoria, asta e clar. Am fost puțin supărat, dar mă bucur că s-a reluat meciul.

Dacă se oprea meciul, nu mai aveam ce să facem. Mergeam la cabine și asta era soarta meciului. Vom vedea la meciurile următoare ce vom face. Lumea nu ne vede calificați, suntem jucători slabi, dar noi încercăm să dăm totul.

Toată lumea ne critică, normal că suntem slabi, nu? Am jucat prost cu Israel, deci suntem slabi. Ne bucurăm că am câștigat acum. Am văzut și noi că nu am jucam bine. Am revăzut și acum ne-a ieșit jocul. Dacă suntem slabi, mergem mai departe. Așa cum suntem, vrem să ne calificăm la EURO!”, a spus Moruțan.

VIDEO - Olimpiu Moruțan, după România - Kosovo 2-0

Acum, ”tricolorii” au șanse mari pentru o calificare la turneul final, care va fi găzduit de Germania la anul. Pentru noi urmează ”dubla” cu Belarus (deplasare) și Andorra (acasă), iar cu șase puncte vom muta presiunea în tabăra Israelului, care are în față o ”dublă” mult mai dificilă.

Israel va primi vizita Elveției pe 12 octombrie, după care va juca în deplasare cu Kosovo. În condițiile în care avem un punct în fața urmăritoarei, avem nevoie de două victorii în următoarea ”dublă”, iar dacă Israel va pierde meciurile cu Elveția și Kosovo ne vom asigura calificarea la turneul final cu două etape înainte de finalul preliminariilor!