ACCES EXCLUSIV www.sport.ro la marginea terenului! Tot ce le-a spus Radoi jucatorilor in prima repriza a meciului! Genial, dupa gol ca sa-si motiveze echipa s-o ia de la capat: "Hai, hai, ca-i 0-0" :)

Mirel Radoi a debutat pe banca nationalei Romaniei si pare mai concentrat ca niciodata sa demonstreze ca poate face performanta alaturi de jucatorii sai.

www.sport.ro iti ofera in exclusivitate acces la meciul nationalei si la cele mai savuroase replici ale lui Mirel Radoi pentru jucatorii sai pe parcursul meciului cu Irlanda de Nord.

La inceputul meciului, selectionerul le-a strigat jucatorilor sai: "Aveti grija la ei ca i-am adus de la 70 de m la noi in careu! Vedeti ca am intrat in jocul lor, jucati mingea!"

Dupa golul inscris de George Puscas, Mirel Radoi a aratat din nou spiritul de lider din el si le-a transmis jucatorilor sai: "Hai, hai, ca-i 0-0", pentru a-i mentine concentrati in joc indiferent de faptul ca sunt in avantaj.

Ianis Hagi a luat in minutul 42 cartonas galben dupa o intrare, dar chiar inainte de fault Radoi i-a strigat: "Fara fault!"

De asemenea, selectionerul le striga in permanenta jucatorilor sai: "Fiti atenti ca recentreaza pe mingea a doua!"